Biên phòng nhận tin báo hai tiếng sau khi tàu Vịnh Xanh bị lật

15h30 ngày 19/7, sau hai tiếng tàu Vịnh Xanh 58 bị lật, Biên phòng nhận được tin báo, 15 phút sau đã điều tàu cứu hộ tới hiện trường, theo Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công.

14h ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ông Cù Huy Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, lần lượt báo cáo về tai nạn và quá trình cứu hộ cứu nạn.

Theo điều tra ban đầu, tàu xuất phát từ bến Bãi Cháy lúc 12h45 ngày 19/7, đến 13h30 thì gặp giông lốc và đắm ở khu vực gần hang Đầu Gỗ. 15h30, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo đầu tiên về tàu gặp nạn và đã điều ngay hai tàu, hai xuồng cùng 22 chiến sĩ ra hiện trường cứu hộ.

Báo cáo về vụ tai nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long Ông Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, báo cáo về tình hình cứu hộ cứu nạn. Video: Duy Anh

Với tính chất tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tỉnh đã huy động biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an, cảng vụ với khoảng 1.000 người cùng gần 100 phương tiện cứu nạn, cứu hộ, ngoài ra còn động viên hơn 500 ngư dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Quân chủng Phòng không Không quân hôm nay đã điều tổ bay rà soát từ trên cao.

Kết quả đến nay các lực lượng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, còn 4 người mất tích. Tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng thay phiên nhau tìm kiếm bằng flycam, tranh thủ giờ vàng trước khi bão Wipha vào vịnh Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ chịu tác động lớn. Thời gian tìm kiếm sẽ diễn ra hết đêm nay.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế, cho hay Sở đã cử 12 đội cấp cứu đến phà Bãi Cháy cũ và Hải đội 2 đón nạn nhân. Bệnh viện Bãi Cháy đón một người, hiện chuyển về Bệnh viện Nhi trung ương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón 9 người, một người đã xin về lo hậu sự cho người thân. Hiện sức khỏe các nạn nhân đều ổn định. Toàn bộ việc khám chữa, chăm sóc đều miễn phí.

Tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trên vịnh Hạ Long Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh báo cáo về công tác tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân còn lại. Video: Duy Anh

Cứu hộ có chậm?

Trả lời câu hỏi vì sao có nạn nhân phản ánh ba tiếng sau mới được cứu hộ, đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết trưa qua trời rất nắng. 15 phút sau khi tàu gặp nạn trời xuất hiện mưa đá, giông lốc còn kéo dài gần một tiếng (khoảng 14h-15h) nên thông tin tai nạn được báo chậm. Nhưng chỉ 10 phút sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều tàu ra cứu nạn.

"Tối đa 15 phút sau khi nhận được tin báo, tàu cứu hộ đã tới hiện trường để triển khai tìm kiếm nạn nhân", Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Công trả lời bổ sung.

Ông Bùi Hồng Minh trả lời câu hỏi của báo chí chiều 20/7. Ảnh: Duy Anh

Lý giải vì sao không huy động máy bay từ sớm để tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân, ông Thuyết nói từ vị trí bị nạn đến Tuần Châu chỉ hơn 1km, đến đất liền 3km, tức mất khoảng 15-20 phút để làm thủ tục xin phép và điều trực thăng ra. Tuy nhiên, nếu trực thăng ra phải có điểm đỗ và có thể bị giông lốc nhấn chìm. Trong khi đó nếu điều tàu chỉ mất khoảng 10 phút.

"Quân đội không ngại nhiệm vụ, sẵn sàng vì dân, không chờ xin lệnh, nhưng do điều kiện thời tiết không phù hợp cho máy bay", ông Thuyết nói.

Tàu Vịnh Xanh 58 có đủ điều kiện hoạt động?

Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng Quảng Ninh cấp, tàu Vịnh Xanh 58 được đóng năm 2015, dài 24 m, trọng tải 12 tấn, công suất chở 48 hành khách. Tháng 1/2025, tàu được cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Phó giám đốc Công an tỉnh Cù Huy Thắng cho biết tàu còn hạn đăng kiểm đến hết năm 2026.

Theo quy định, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long phải có quy chuẩn an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia, thực tế 100% tàu đã đạt. Vịnh Xanh 58 có hệ số an toàn ổn định 2,3 (quy chuẩn là 1), ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, cho hay.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Công (áo xanh) cùng đại diện sở ngành tham gia họp báo. Ảnh: Duy Anh

Cũng theo quy định, chỉ có hành khách đi trên phương tiện bến khách ngang sông mới bắt buộc mặc áo phao suốt hành trình. Với hành trình dài, hành khách chỉ mặc áo phao khi có nguy cơ mất an toàn, thuyền trưởng sẽ hướng dẫn. Trường hợp tàu Vịnh Xanh, 80% nạn nhân được đưa ra ngoài đã mặc áo phao.

Các phương tiện thủy nội địa trên vịnh Hạ Long đều có tiêu chuẩn và phải tuân thủ ngay cả phương án thoát hiểm thoát nạn. "Nhưng trong những tình huống hy hữu như hôm qua, với những phương tiện thoáng hết thì cũng chưa chắc người bên trong thoát hết được", ông Minh nói.

Tại sao tàu hoạt động khi có giông lốc?

Cũng theo ông Bùi Hồng Minh, để cấp phép cho tàu rời bến, có ba yếu tố an toàn kỹ thuật phải đáp ứng là bảo vệ môi trường, chứng chỉ thuyền viên và thời tiết. Sở sẽ căn cứ vào dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh. Nhiều năm nay, cảng vụ hợp đồng với Trung tâm, ngày có ba bản tin, dựa vào đó sẽ có phương án điều hành.

Như hôm qua bản tin dự báo lúc 6h30 và 10h đều thông báo vịnh Hạ Long có gió cấp 2-3, đến 13h30 có cảnh báo giông lốc. Tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến lúc 12h45, trước cả khi có cảnh báo. Sau khi nhận bản tin cảnh báo bổ sung, cảng vụ đã dừng cấp phép toàn bộ phương tiện tàu du lịch và thông tin trên nhóm các chủ tàu, yêu cầu chủ tàu báo cáo tình hình hoạt động.

Tàu Vịnh Xanh trên đường về gần Nhà máy đóng tàu Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Trả lời câu hỏi 13h30 Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh cảnh báo có giông lốc nhưng vẫn còn nhiều tàu trên vịnh, ông Bùi Hồng Minh giải thích chiều 19/7 các tàu vẫn hoạt động là do chưa có chỉ đạo chính thức của tỉnh và Trung ương. Ngoài ra, khoảng 15h30 đã có thông báo thời tiết bình thường nên Sở vẫn cho tàu hoạt động, không làm gián đoạn hành trình của du khách.

Buổi trao đổi kết thúc sau 80 phút với cam kết của Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh sẽ cho rà soát quy trình cảnh báo giông lốc sao cho có hướng dẫn cụ thể hơn với từng tình huống.

Lê Tân - Phạm Chiểu