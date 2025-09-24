Tình báo Nga cáo buộc EU định lập gọng kìm để kiểm soát Moldova

Tình báo Nga nói rằng EU và NATO đang lên kế hoạch điều quân áp sát Moldova để gây sức ép, buộc Chisinau duy trì chính sách chống Moskva.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 23/9 nói rằng Liên minh châu Âu và NATO đang lên kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tại Romania và Ukraine, nhằm gây sức ép với Moldova và uy hiếp vùng lãnh thổ ly khai Transnistria.

"Các đơn vị NATO đang tập trung tại Romania, gần biên giới Moldova. Nhóm binh sĩ đầu tiên từ Pháp và Anh cũng đã có mặt tại tỉnh Odessa, chuẩn bị cho kế hoạch đe dọa Transnistria", thông cáo của SVR nêu.

Tình báo Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) "quyết tâm giữ Moldova trong quỹ đạo chống Nga" và sẵn sàng thực hiện mục tiêu này bằng mọi giá, kể cả thông qua triển khai binh sĩ để "kiểm soát Moldova".

Pháo binh Mỹ tham gia cuộc tập trận Thanh gươm Bảo vệ lần thứ 25 tại Romania, ngày 9/6. Ảnh: US Army

SVR cho rằng EU không từ bỏ kế hoạch can thiệp vào Moldova ngay cả khi bầu cử nước này diễn ra suôn sẻ vào cuối tháng này, đồng thời cảnh báo sẽ có những động thái "kích động vũ trang" tại Transnistria.

Giới chức NATO và EU chưa bình luận về cáo buộc.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát đầu năm 2022, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU và được chấp thuận quy chế ứng viên. Đến năm 2024, EU mở đàm phán kết nạp khiến căng thẳng Moldova - Nga càng gia tăng, đặc biệt liên quan vùng ly khai Transnistria có lập trường thân thiện với Moskva.

Transnistria, dải đất hẹp nằm dọc sông Dniester giữa Moldova và Ukraine, từ lâu đã trở thành điểm nóng địa chính trị tại khu vực. Vùng lãnh thổ này được quốc tế công nhận là thuộc Moldova, nhưng đã hoạt động như một nhà nước độc lập kể từ sau xung đột ngắn năm 1992, với chính quyền, quân đội, đồng tiền và hộ chiếu riêng.

Nga hiện duy trì lực lượng đồn trú tại Transnistria. Kho vũ khí lớn từ thời Liên Xô cùng vị trí chiến lược sát biên giới Ukraine cũng khiến Transnistria thường xuyên được nhắc đến trong các kịch bản xung đột Ukraine lan rộng.

Vị trí vùng ly khai Transnistria, Moldova, Ukraine và Romania. Đồ họa: BBC

Moldova sẽ tổ chức bầu cử quốc hội ngày 29/9 để chọn 101 nghị sĩ mới, có thể ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập EU. Lực lượng an ninh Moldova hôm 22/9 đã tiến hành khoảng 250 cuộc khám xét, bắt giữ hơn 70 người với cáo buộc âm mưu gây rối. Cảnh sát cho biết các nghi phạm "nhận chỉ đạo từ những cá nhân ở Nga" và âm mưu "kích động bạo loạn quy mô lớn".

Tổng thống Moldova Maia Sandu, người theo đường lối thân phương Tây, cáo buộc Nga đang chi hàng trăm triệu USD để tác động tới kết quả bỏ phiếu, dù Moskva luôn phủ nhận điều này.

Igor Dodon, lãnh đạo đảng Ái quốc tại Moldova, cho rằng các cuộc khám xét hôm 22/9 đã nhắm trực tiếp vào thành viên đảng. Ông cũng cáo buộc chính phủ Moldova đang tìm cách "bịt miệng phe đối lập", đe dọa những người ủng hộ cải thiện quan hệ với Nga và khiến người dân khiếp sợ.

Thanh Danh (Theo TASS, Newsweek, AP)