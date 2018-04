Robot AI đánh bại vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp / Chúa, AI và tương lai nhân loại với Stephen Hawking

Elon Musk cảnh báo AI có thể thống trị nhân loại vĩnh viễn

Việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến sự ra đời của một robot độc tài thống trị nhân loại vĩnh viễn, tỷ phú Elon Musk nêu ý kiến trong chương trình "Do You Trust This Computer?", Science Alert hôm 6/4 đưa tin. "Nếu một công ty hoặc nhóm người nhỏ phát triển thành công siêu trí tuệ, họ có thể thống trị thế giới", Musk nhận định.

"Ít nhất khi có một kẻ độc tài xấu xa, kẻ đó rồi cũng sẽ chết. Nhưng trí tuệ nhân tạo không chết, nó sẽ sống mãi. Khi đó bạn có một kẻ độc tài bất tử mà chúng ta không bao giờ thoát được", ông bổ sung.

Chương trình chỉ ra những nguy cơ mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại, trong đó có viễn cảnh trí tuệ nhân tạo tiến hóa, trở nên thông minh hơn con người và tự làm chủ mình. "Chúng ta đang tiến nhanh đến những siêu trí tuệ số vượt xa bất kỳ người nào. Tôi nghĩ điều đó rất hiển nhiên. Chúng ta có 5 năm. Tôi nghĩ 100% siêu trí tuệ số sẽ xuất hiện trong đời mình", Musk chia sẻ.

Nếu siêu trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn con người, chúng ta có thể mất kiểm soát chúng. Chương trình đưa ra khả năng trí tuệ nhân tạo cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình theo cách con người không chấp thuận nhưng cũng không ngăn chặn được.

"Trí tuệ nhân tạo không cần phải độc ác thì mới hủy diệt nhân loại. Nếu trí tuệ nhân tạo đặt ra mục tiêu và con người tình cờ ngáng đường, nó sẽ tiêu diệt con người như điều tất nhiên mà không cần nghĩ ngợi hay cảm thấy khó khăn. Giống như khi chúng ta làm đường nhưng không may vướng tổ kiến. Chúng ta không ghét kiến mà chỉ đang làm đường, và đành loại bỏ chiếc tổ", Musk giải thích.