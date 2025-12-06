Timor Leste thắng sốc Singapore ở SEA Games 33

Thái LanTimor Leste gây bất ngờ khi hạ Singapore 3-1 ở lượt hai bảng A bóng đá nam SEA Games, tăng thêm cơ hội đi tiếp cho Việt Nam.

*Ghi bàn: Syafiz 11' - Canavaro 19', Correia 42', Xavier 45'.

Với chiến thắng hôm nay, Timor Leste gần như chắc chắn kết thúc ở vị trí thứ hai bảng A, sau Thái Lan. Họ có ba điểm và hiệu số bàn thắng bại -3 sau hai trận.

Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu mỗi bảng và một đội nhì có kết quả tốt nhất sẽ vào bán kết. Với số điểm và chỉ số phụ hiện tại, Timor Leste không còn nhiều cơ hội đi tiếp.

Tiền đạo Olagar Xavier mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Timor Leste, ở lượt hai bảng A bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan tối 6/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Một trong những đội bóng được hưởng lợi từ kết quả này là Việt Nam - hiện sở hữu ba điểm và hiệu số +1. Đoàn quân Kim Sang-sik chỉ cần không thua Malaysia quá ba bàn ở lượt cuối là chắc chắn xếp trên Timor Leste trong nhóm các đội nhì. Nhưng tất nhiên, Việt Nam còn phải xếp trên đội nhì bảng C, nếu xảy ra khả năng tranh chấp vé vớt. Bảng C mới diễn ra một trận, khi Philippines thắng Myanmar 2-0, còn Indonesia chưa thi đấu.

Trong trận đấu với Timor Leste, Singapore mở tỷ số ở phút 11, từ pha phản công bốn đánh hai. Sau một cú sút dội cột của đồng đội, tiền vệ 21 tuổi Amir Syafiz đá bồi vào lưới trống. Cầu thủ Timor Leste giơ tay ra chạm bóng, nhưng không thể cứu thua. Trọng tài người Uzbekistan Asker Nadjafaliev cũng không rút thẻ đỏ, vì bàn thắng được công nhận.

Pha tranh chấp giữa cầu thủ Timor Leste (áo trắng) và Singapore. Ảnh: Đức Đồng

Trước giải này, Timor Leste toàn thua hai lần gần nhất gặp Singapore. Việc thảm bại 1-6 trước Thái Lan ở trận ra quân càng khiến họ bị đánh giá thấp. Nhưng bất ngờ xảy ra.

Chỉ tám phút sau khi thủng lưới, Timor Leste gỡ hòa từ một pha đá bồi của tiền đạo 18 tuổi Vabio Canavaro. Kể từ đó, họ liên tiếp hãm thành và khiến Singapore vất vả chống đỡ.

Trong bốn phút cuối hiệp một, Timor Leste ghi liên tiếp hai bàn thắng. Phút 42, tiền đạo Olagar Xavier thoát xuống bên phải, chuyền sệt vào sửa lưng hàng thủ Singapore, để Anizo Correia đặt lòng về góc cao vào lưới.

Đến phút bù đầu tiên hiệp một, đích thân Xavier thoát xuống nhanh để đối mặt thủ môn của Singapore. Cú sút đầu tiên của anh bị đẩy ra, nhưng không ai cản nổi cú đá bồi của tiền đạo 22 tuổi. Sau bàn thắng này, Xavier cởi áo rồi nhảy xoay mừng bàn thắng theo phong cách Cristiano Ronaldo.

Trận tiếp theo của bóng đá nam diễn ra lúc 18h ngày 8/12, khi Indonesia gặp Philippines. Còn Việt Nam chơi trận cuối vòng bảng gặp Malaysia lúc 19h ngày 11/12.

Hoàng An