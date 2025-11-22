Tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Thi thể ông Nguyễn Văn Thành, tài xế chiếc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi trên quốc lộ 15D sáu ngày trước, được tìm thấy chiều 22/11 trên hồ thủy điện Đakrông 3.

Khoảng 17h, đội canô 0 đồng tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể ông Thành nổi trên lòng hồ, cách vị trí gặp nạn khoảng 30 km. "Chúng tôi đưa thi thể vào bãi cát bàn giao cho cơ quan chức năng", anh Lê Văn Đinh, thành viên đội 0 đồng Quảng Trị, cho biết.

Ông Hồ Văn Hiền, Phó chủ tịch xã La Lay, nói người nhà đã nhận dạng qua chiếc nhẫn và áo mặc trên người nạn nhân.

Thi thể tài xế được vào bờ, bàn giao cho gia đình. Ảnh: Minh Anh

Trưa 17/11, ông Thành lái xe đầu kéo chở than trên quốc lộ 15D, cố vượt cầu tràn A Rông dù nước lũ dâng cao và đã có rào chắn cấm. Khi đến giữa cầu, xe bị dòng nước cuốn. Ông kịp trèo lên thùng xe, nhưng khoảng 15 phút sau phương tiện bị lật và trôi, cuốn ông theo dòng lũ.

Những ngày qua, gần 100 người của Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã, người dân và các đội tình nguyện chia nhóm tìm kiếm dọc sông. Chiều 18/11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc quần kèm chìa khóa xe của ông Thành, cách vị trí gặp nạn 4 km về hạ lưu. Trưa 19/11, chiếc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn hơn 100 m cũng được trục vớt.

Đắc Thành