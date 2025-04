Tiểu thuyết 'Ván bài lật ngửa' tái ngộ bạn đọc

"Ván bài lật ngửa" - tiểu thuyết nổi tiếng về cuộc đấu trí của chiến sĩ tình báo - được tái bản dịp 50 năm thống nhất đất nước.

Ván bài lật ngửa của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý được xem là bộ tiểu thuyết tình báo đặc sắc, lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo. Sách không chỉ mô tả lịch sử ở bề nổi mà còn đi sâu khám phá những chi tiết bên trong cuộc đấu tranh với kẻ thù của người chiến sĩ tình báo.

Nguyễn Trương Thiên Lý là bút danh của nhà văn Trần Bạch Đằng. Ông viết tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm, kể về quãng đời hoạt động của nhân vật có thật - anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo với bí danh Chín T. Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim. Sau khi hoàn thành 8 tập phim, nhà văn Trần Bạch Đằng chuyển ngược từ phim sang tiểu thuyết, lấy tên Ván bài lật ngửa xuất bản năm 1986.

Tiểu thuyết thuộc bộ sách văn học, cùng ba cuốn Văn học miền Nam lục tỉnh của tác giả Nguyễn Văn Hầu, được Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu dịp 50 năm thống nhất đất nước. Ngoài bộ sách văn học, đơn vị còn ra mắt loạt tác phẩm chia thành ba nhóm: Bộ di sản Hồ Chí Minh, sách về các danh nhân có dấu ấn với đất nước và sách văn hóa, địa lý, lịch sử.

Một trong hai cuốn nổi bật trong bộ di sản Hồ Chí Minh là Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam's beauty - bản tiếng Anh sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hơn 150 hình ảnh và tư liệu sắp xếp theo trình tự biên niên, phân loại thành các lĩnh vực, sự kiện lớn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo dòng lịch sử của dân tộc. Sách sử dụng một số hình ảnh trong các phim tài liệu và các kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP HCM).

Theo đại diện nhà xuất bản, độc giả sẽ cảm nhận tình cảm nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hình ảnh về lễ tang, mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Hồ Chủ tịch dùng đọc Tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa điều khiển dùng bắt nhịp bài Kết đoàn. Sách cập nhật thông tin về những cột mốc của đất nước từ sau ngày thống nhất đến nay, trải dài từ Đại hội IV đến Đại hội XI, thành tựu về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, công trình thay đổi bộ mặt đất nước.

Cuốn Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội gồm một số bài nói và bài viết của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1969, thể hiện tư tưởng của Người.

Nhóm sách về các danh nhân giới thiệu về nhân vật có dấu ấn với miền Nam và cả nước như Võ Văn Kiệt - người thắp lửa, Nguyễn Văn Linh - hành trình cùng lịch sử, Trần Văn Giàu - dấu ấn trăm năm, Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký ức.

Các tác phẩm văn hóa, địa lý, lịch sử ôn lại hồi ức về Sài Gòn - TP HCM, với nhiều cuốn như Những điệp viên may mắn - Chuyện về cụm tình báo H.63 và những câu chuyện khác, Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn, Bút ký lính tăng - Hành trình đến Dinh độc lập, Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam - Lịch sử nhìn từ tháp pháo.

Sách Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn - Gia Định của Nguyễn Đình Đầu mô tả bao quát 300 năm hình thành và phát triển. Theo tác giả, đặc trưng văn hóa của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống Việt Nam với nét văn hóa Đông-Tây, góp phần hình thành lối sống, tính cách con người vừa chất phác, giản dị vừa phóng khoáng. Thông qua hơn 70 câu hỏi đáp, ông Nguyễn Đình Đầu cung cấp thông tin về lịch sử, địa lý xưa, giúp người đọc hiểu thêm về thành phố.

Nhà xuất bản Trẻ còn tái bản Sài Gòn năm xưa và Sài Gòn tạp pín lù của nhà văn, nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển, nói về "nam thanh nữ tú", cảnh sinh hoạt ngày xưa. Ngoài ra, bộ Hỏi đáp lịch sử Việt Nam gồm 10 tập, mỗi tập 100 câu tương ứng với một thời kỳ lịch sử, tập 10 được bổ sung cho giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

