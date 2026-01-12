Tiểu đoàn trưởng Nga tuyên bố từng hạ F-16 Ukraine bằng S-300

Chỉ huy tiểu đoàn phòng không S-300 Nga cho biết đơn vị này từng bắn hạ một tiêm kích F-16 của Ukraine tại tiền tuyến bằng hai quả tên lửa.

Trong chương trình phát trên kênh Rossiya-1 ngày 11/1, chỉ huy một tiểu đoàn S-300 Nga có hô hiệu Sever cho biết F-16 "là mục tiêu hấp dẫn nhất với chúng tôi" khi đơn vị phòng không này được triển khai gần tiền tuyến.

"Chúng tôi đã săn lùng và chờ đợi F-16. Đối phương đánh giá cao những tiêm kích này và cho rằng chúng bất khả xâm phạm. Hóa ra F-16 cũng rơi như thường", ông nói.

Sever cho biết đơn vị của ông đã phóng hai quả đạn S-300, tên lửa đầu tiên làm hư hại tiêm kích, quả thứ hai "giáng đòn kết liễu". Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời gian và địa điểm tiểu đoàn của ông hạ tiêm kích F-16 này.

Tiêm kích F-16 Ukraine bay trong ảnh công bố tháng 8/2024. Ảnh: BQP Ukraine

Không quân Ukraine hôm 12/4/2025 xác nhận một tiêm kích F-16 của họ rơi khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, khiến phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, thiệt mạng. Một nguồn tin Ukraine cho biết chiếc F-16 bị 3 tên lửa Nga nhắm mục tiêu trước khi rơi, nhưng chưa rõ chủng loại.

Đây là một trong 4 chiếc F-16 Ukraine bị rơi trong chiến đấu. Ukraine được cho là đã nhận 44 tiêm kích F-16 trong tổng số 87 chiếc mà phương Tây cam kết chuyển giao.

Tiểu đoàn trưởng Sever cho biết tổ hợp S-300 của đơn vị ông "rất hiện đại". "Chúng tôi tiếp nhận hệ thống vào tháng 12/2024 và làm chủ nó vào tháng 3/2025. Chúng tôi đã hạ nhiều mục tiêu đến mức không thể đếm được, trong đó có tên lửa ATACMS, rocket HIMARS, bom dẫn đường và các phương tiện bay khác", ông nói.

Đại tá Alexey Zhirkov, chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không mà đơn vị của Sever trực thuộc, cho rằng các tổ hợp phòng không của Nga vượt trội so với NATO do liên minh này "sử dụng thiết bị quá cũ".

"Tổ hợp Patriot của họ là sản phẩm rất cũ, các nước NATO đơn giản bị áp đặt phải theo tiêu chuẩn này. Hệ thống của Nga có đặc tính kỹ thuật và chiến thuật vượt trội hơn nhiều", ông Zhirkov nói. "Không giống Patriot, các hệ thống của Nga đã thực chiến".

Ukraine và NATO chưa bình luận về thông tin trên.

Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế - chính trị và các yếu tố khác.

F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.120 km/h ở độ cao 12 km, bán kính chiến đấu 546 km với cấu hình vũ khí tối ưu. Tiêm kích được trang bị một pháo 6 nòng xoay M61A1 20 mm cùng giá treo vũ khí có thể mang cụm phóng rocket, tên lửa đối không, đối đất và diệt hạm, bom, thùng dầu phụ và các cụm cảm biến, thiết bị khác.

Liên Xô biên chế tổ hợp phòng không tầm xa S-300 từ cuối những năm 1970, với ba dòng cơ bản gồm S-300P cho lực lượng phòng không, S-300V phục vụ lục quân và S-300F lắp trên chiến hạm.

Phiên bản S-300PS ra mắt năm 1982, với toàn bộ xe chiến đấu có khả năng tự hành, thay vì đặt trên rơ-mooc và cần xe đầu kéo như biến thể S-300P nguyên bản. Quân đội Nga sở hữu hơn 2.000 bệ S-300, thuộc các tổ hợp S-300PT/PS/PMU và S-300V.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, RT, AP)