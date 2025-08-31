Tiền, trái phiếu Việt Nam qua các thời kỳ

Không gian trưng bày của Ngân hàng Nhà nước về lịch sử đồng tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước hiện nay được thành lập. Công việc quan trọng đầu tiên của cơ quan này sau khi thành lập là phát hành giấy bạc mới (gọi là tiền ngân hàng). Đồng thời, Ngân hàng Quốc gia cũng tiến hành đổi tiền ngân hàng thay cho các loại tiền tài chính trước đây.

Đây thực chất là một cuộc cải cách tiền tệ, chuyển từ chế độ tiền tệ quốc khố sang chế độ tiền tệ tín dụng. Khi đó, tỷ lệ thu đổi là 1 đồng tiền ngân hàng bằng 10 đồng tiền tài chính.