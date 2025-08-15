Tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên giảm

Năm học 2025-2026, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên giữ nguyên 4,5% lương cơ sở, song tiền đóng giảm do ngân sách hỗ trợ tăng từ 30% lên 50%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 15/8 cho biết mức đóng hiện hành của nhóm này là 105.300 đồng mỗi tháng và 1.263.600 đồng mỗi năm. Từ ngày 1/7, sau khi được nhà nước hỗ trợ 50%, tiền đóng của các em còn 52.650 đồng mỗi tháng và 631.800 đồng mỗi năm.

Khai giảng năm học 2024 -2025 tại trường Tiểu học Đại Thịnh A, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Học sinh, sinh viên có thể chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Nhóm này đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đào tạo nơi đang theo học trên cả nước.

Với trẻ từ 0 đến 6 tuổi, thời hạn thẻ áp dụng cho trẻ sinh trước ngày 30/9 tính từ ngày sinh đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp sinh sau 30/9 thì thẻ có giá trị dùng từ ngày chào đời đến ngày cuối của tháng mà trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Trẻ vào lớp 1 nếu sinh trước 30/9 thì giá trị sử dụng thẻ tính từ ngày 1/10 năm đầu tiên vào tiểu học; với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó. Sinh viên năm nhất thì thẻ tính từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 còn hạn. Sinh viên năm cuối được dùng thẻ đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

Hết năm 2024, cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt mức bao phủ trên 94% dân số.

Hồng Chiêu