Tiệm sửa xe 0 đồng trong rốn lũ

Trong cơn mưa chiều, người đàn ông tóc hoa râm, lấm lem bùn đất đi bộ 5 km dắt xe đến điểm sửa của anh Lê Đức, 35 tuổi. Ông muốn chiếc xe nổ máy trở lại để đi tìm đàn bò, hy vọng chúng chưa chết trong nước lũ, vẫn đang lang thang đâu đó.

Trước ông, hàng chục người khác cũng đang xếp hàng. Mỗi người mang một câu chuyện buồn từ thiên tai, nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Anh Đức (áo xanh) cùng cả nhóm sửa xe cho người dân thôn Mỹ Điền, Hòa Thịnh, sáng 26/11. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh Đức cùng hai thợ phụ làm việc không ngơi tay, từ rửa xe, thay dầu đến kiểm tra bugi, mong giao xe sớm cho bà con. Quá trưa, tiếng động cơ nổ giòn trở lại, người đàn ông khắc khổ nở nụ cười, rối rít cảm ơn.

"Chúng tôi không có tiền bạc nhưng có tay nghề, muốn san sẻ chút gánh nặng với bà con", anh chủ tiệm sửa xe máy ở xã Ea Ning, Đăk Lăk nói.

Chiến dịch hồi sinh những chiếc xe trong vùng lũ của Đức bắt đầu từ hôm 22/11, khi nước bắt đầu rút. Anh lên mạng kêu gọi đồng nghiệp cùng chung tay. Biết ý định của anh, chị Nguyễn Trâm, một Việt kiều tại Australia cùng nhiều nhà hảo tâm đã tài trợ thiết bị, máy phát điện và chi phí ăn ở cho nhóm.

Đức cùng hai người bạn nghề vượt hơn 200 km xuống Tuy An Đông. Một quán nhậu được trưng dụng làm xưởng dã chiến, hoạt động từ sáng sớm đến 21h. "Có hôm 1h sáng bà con đã dắt xe đến chờ", anh kể. Sau ba ngày, nhóm đã cứu được khoảng 300 xe máy. Chiều 25/11, họ tiếp tục di chuyển đến xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân.

Cách đó hơn 100 km, tại xã Sông Hinh, anh Trần Thanh Linh, 41 tuổi, cũng treo biển sửa xe điện miễn phí. "Nhà tôi may mắn nằm trên đồi nên không ngập. Tôi muốn làm gì để san sẻ sự may mắn đó", anh nói.

Anh Linh thuê thêm hai thợ, dùng xe tải chạy khắp xã để chở xe điện hỏng về cửa hàng và giao trả tận nhà sau khi sửa. Khác với xe máy, xe điện ngập nước xử lý phức tạp hơn, có khi mất hơn 3 tiếng để làm sạch, sấy khô động cơ và mạch điện. Bốn ngày qua, anh Linh làm việc từ 6h sáng đến tối muộn, sửa xong hơn 50 chiếc. Toàn bộ chi phí phụ tùng đều do vợ chồng anh tự chi trả.

"Nhìn các cháu học sinh và bà con vui mừng nhận xe, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi", anh tâm sự.

Xe máy của người dân thôn Mỹ Điền, Hòa Thịnh xếp hàng dài chờ được sửa, sáng 26/11. Ảnh nhân vật cung cấp

Bà Nguyễn Thị Nhàn ở xã Tuy An Đông cho biết khu vực này đang mất điện, nhiều tiệm sửa xe đóng cửa hoặc quá tải. "Ở đây đang mất điện, nhiều tiệm không thể mở cửa, nên có tiền chưa chắc sửa được hoặc rất đắt đỏ", bà cho biết.

Anh Lê Tấn Lợi, đại diện Hội Kỹ thuật xe máy Phú Yên, cho biết ngoài các điểm hiện tại, khoảng 60 thợ từ Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP HCM đang tập hợp để về Phú Yên hỗ trợ trong những ngày cuối tháng 11.

Những ngày qua, mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm ngập sâu hàng trăm nghìn ngôi nhà, gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong bối cảnh đó, những tiệm sửa xe dã chiến như của anh Đức, anh Linh trở thành điểm tựa giúp người dân vùng lũ sớm khôi phục cuộc sống bình thường.

Mong muốn của anh Linh lúc này là các nhà hảo tâm ủng hộ thêm quần áo, mũ bảo hiểm cho các cháu học sinh đến trường. "Nếu có người hỗ trợ thêm phụ tùng, thiết bị sửa chữa, tôi sẽ có thể giúp được nhiều người hơn nữa", người đàn ông 41 tuổi nói.

