Tiêm kích Mirage Ukraine khoe thành tích hạ tên lửa Nga

Ukraine công bố hình ảnh tiêm kích Mirage 2000 được sơn 6 biểu tượng tên lửa hành trình Nga, thể hiện số mục tiêu mà phi cơ bắn hạ.

Không quân Ukraine ngày 17/11 đăng video về tiêm kích Mirage 2000 do Pháp viện trợ, cho thấy máy bay chuẩn bị xuất kích làm nhiệm vụ với hai tên lửa đối không tầm ngắn R550 và hai thùng dầu phụ. Dưới kính buồng lái được sơn 6 biểu tượng có hình dáng giống tên lửa hành trình tầm xa Nga, dường như tương ứng với số mục tiêu nó bắn hạ kể từ khi được bàn giao cho Ukraine.

Trong hình ảnh tiếp theo, chiến đấu cơ Ukraine phóng đạn, chưa rõ nhằm vào tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV), trước khi xuất hiện một đám cháy trước mũi phi cơ.

Tiêm kích Mirage Ukraine được sơn biểu tượng 'hạ loạt tên lửa Nga' Tiêm kích Mirage 2000 Ukraine làm nhiệm vụ trong video đăng ngày 17/11. Video: Không quân Ukraine

Không quân Ukraine không giải thích ý nghĩa các hình sơn, song từng đăng video triển khai những chiếc Mirage 2000 để đối phó những đợt tập kích hiệp đồng của đối phương.

Parth Satam, cây viết của trang tin hàng không Aviationist, cho rằng tiêm kích Mirage 2000 và F-16 phù hợp để đối phó tên lửa hành trình hơn là UAV tầm xa. Phi cơ không người lái Nga thường dùng động cơ cánh quạt, lượng nhiệt tỏa ra nhỏ đến mức đầu dò hồng ngoại của tên lửa có thể không bám bắt được.

Pháp đã chuyển giao 6 tiêm kích Mirage 2000-5 cho Ukraine trong năm nay, ít nhất một chiếc bị rơi khi làm nhiệm vụ hồi tháng 7. Không quân Ukraine khi đó tuyên bố máy bay không bị Nga bắn hạ, mà gặp sự cố kỹ thuật và buộc phi công phóng ghế thoát hiểm.

Biểu tượng tên lửa (khoanh đỏ) dưới kính buồng lái tiêm kích Mirage 2000 trong ảnh đăng ngày 17/11. Ảnh: Không quân Ukraine

Mirage 2000 là tiêm kích một động cơ do hãng Dassault Aviation của Pháp phát triển, được biên chế cho không quân Pháp từ thập niên 1980. Mỗi chiếc có chiều dài 14 m, sải cánh 9 m, trần bay 15 km, tốc độ tối đa hơn 2.300 km/h, trang bị 9 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ với tổng tải trọng 6,3 tấn.

Phiên bản Mirage 2000-5 được nâng cấp về radar, hệ thống điện tử và sử dụng được nhiều loại vũ khí dẫn đường hơn các biến thể trước đó.

Phạm Giang (Theo Aviationist)