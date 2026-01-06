Tiêm kích Mirage Ukraine được lắp tên lửa hơn 2 triệu USD

Hình ảnh mới công bố cho thấy tiêm kích Mirage 2000 Ukraine trang bị tên lửa đối không tầm trung MICA, thay vì chỉ có mẫu Magic đời cũ.

Trong bức ảnh được công bố hôm 5/1, do một phi công Ukraine cung cấp cho quỹ từ thiện Volyn SOS Medical, tiêm kích Mirage 2000 làm nhiệm vụ trực chiến ở khu vực không được tiết lộ, mang theo một tên lửa đối không tầm trung MICA ở dưới bụng, cùng thùng dầu phụ và tên lửa đối không tầm ngắn Magic ở dưới cánh.

Chưa rõ đây là phiên bản MICA nào, do phần đầu tên lửa bị che khuất. Cây viết Stefano D'Urso của chuyên trang hàng không Aviationist nhận định đó là biến thể MICA-EM sử dụng đầu dò radar chủ động, dựa vào vị trí giá treo quả đạn.

Tiêm kích Mirage 2000 Ukraine mang tên lửa MICA (khoanh đỏ) trong ảnh đăng ngày 5/1. Ảnh: Volyn SOS Medical

Không rõ Ukraine sở hữu tên lửa MICA từ khi tiếp nhận dòng Mirage 2000 hay mới được viện trợ gần đây. Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh tiêm kích Mirage 2000 nước này được trang bị tên lửa MICA, các tư liệu trước đây chỉ cho thấy nó mang tên lửa đối không tầm ngắn Magic 2 đời cũ.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

MICA là tên lửa đối không tầm trung do tập đoàn quốc phòng MBDA phát triển để trang bị cho tiêm kích Rafale và Mirage 2000-5. Được thiết kế với vai trò vũ khí đa nhiệm, tên lửa MICA có khả năng tập kích nhiều loại mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình, phi cơ không người lái.

MICA có hai biến thể với cơ chế dẫn đường khác nhau, gồm MICA-EM mang đầu dò radar chủ động và MICA-IR dùng đầu dò ảnh hồng ngoại. Quả đạn được trang bị động cơ nhiên liệu rắn và tích hợp hệ thống điều khiển vector đẩy, giúp tăng khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu.

Tên lửa có tầm bay 60-80 km tùy điều kiện phóng, mang đầu đạn phân mảnh với ngòi nổ cận đích hoặc ngòi nổ chạm. MICA là nâng cấp lớn so với Magic 2, vốn chỉ có tầm bay 20 km. Truyền thông Ukraine cho biết mỗi quả MICA có giá khoảng 2,3 triệu USD.

Tên lửa MICA IR trong ảnh đăng năm 2016. Ảnh: Airforce Technology

Mirage 2000 là tiêm kích một động cơ do hãng Dassault Aviation của Pháp phát triển, được biên chế cho không quân Pháp từ thập niên 1980.

Pháp hồi năm ngoái chuyển giao 6 tiêm kích Mirage 2000-5 cho Ukraine, ít nhất một chiếc bị rơi khi làm nhiệm vụ vào tháng 7/2025. Không quân Ukraine khi đó tuyên bố máy bay không bị bắn hạ, mà gặp sự cố kỹ thuật và buộc phi công phóng ghế thoát hiểm.

Lực lượng này cũng từng khoe ảnh Mirage 2000 được sơn 6 biểu tượng tên lửa hành trình Nga, thể hiện số mục tiêu mà phi cơ bắn hạ khi làm nhiệm vụ phòng không.

Phạm Giang (Theo Aviationist, Militarnyi)