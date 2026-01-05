Thụy Sĩ đóng băng tài sản của ông Maduro

"Biện pháp phong tỏa tài sản có hiệu lực ngay từ hôm nay và sẽ duy trì trong bốn năm cho đến khi có thông báo mới", chính phủ Thụy Sĩ hôm nay cho biết. Quyết định không nêu rõ số tài sản bị phong tỏa là bao nhiêu.

Chính phủ Thụy Sĩ cho hay quyết định phong tỏa tài sản được đưa ra sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Caracas hôm 3/1 và đưa đến New York để xét xử cáo buộc buôn ma túy.

Mô tả tình hình hiện tại "bất ổn", Thụy Sĩ nhấn mạnh quyết định trên nhằm "đảm bảo các tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp không bị chuyển khỏi nước này". Bern giải thích động thái không liên quan tới chính trị, thay vào đó họ chỉ hành động vì ông Maduro đã thực sự mất quyền lực và có khả năng Venezuela sẽ khởi kiện để "đòi lại tài sản".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Brasil hồi tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Thông báo nhấn mạnh biện pháp phong tỏa không ảnh hưởng tới bất kỳ thành viên nào của chính phủ Venezuela đương nhiệm.

Quyết định được ban hành theo Đạo luật liên bang của Thụy Sĩ về Phong tỏa và Hoàn trả các tài sản bất hợp pháp do những chính trị gia nước ngoài nắm giữ. Động thái này bổ sung cho lệnh trừng phạt đối với Venezuela có hiệu lực từ năm 2018, trong đó cũng có lệnh đóng băng tài sản.

"Các biện pháp phong tỏa mới nhắm vào những cá nhân trước đây chưa từng bị trừng phạt tại Thụy Sĩ", thông báo nêu rõ.

Bern khẳng định đang theo dõi sát sao diễn biến tại Venezuela và kêu gọi "giảm leo thang, kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế, gồm lệnh cấm sử dụng vũ lực và nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ".

Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh đã nhiều lần đề nghị cung cấp "vai trò trung gian thiện chí" cho tất cả các bên nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về quyết định của Thụy Sĩ. Ông Maduro hôm nay sẽ ra điều trần trước tòa án liên bang ở New York, với các cáo buộc về ma túy và một số tội danh khác.

Thanh Tâm (Theo AFP)