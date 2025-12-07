Thùy Linh không cứu được các đồng đội ở SEA Games 33

BangkokNguyễn Thuỳ Linh thắng, nhưng các đồng đội thua ba trận còn lại, khiến Việt Nam chịu thất bại 1-3 trước Malaysia ở nội dung cầu lông đồng đội nữ SEA Games 33.

Ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam có 5 tay vợt, gồm Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Họ sẽ thi đấu tổng cộng ba trận đánh đơn và hai trận đánh đôi.

Theo bắt cặp, ba trận đánh đơn gồm Thùy Linh - Letshanaa, Vũ Trang - Ling Ching Wong, Bích Phương - Siti Zulaikha. Hai trận đôi gồm Phạm Khánh/Diệu Ly - Muralitharan/Pearly Tan và Thùy Linh/Vũ Trang - Pei Kee Go/Xing Teoh Mei.

Nguyễn Thùy Linh ăn mừng trong trận đấu Letshanaa ở nội dung đồng đội môn cầu lông nữ SEA Games 33, sáng 7/12. Ảnh: Đức Đồng

Thùy Linh lĩnh ấn tiên phong ở trận đầu tiên gặp Karupathevan Letshanaa. Trong hai dịp đối đầu trước, đại diện của Việt Nam toàn thắng. Hiện, cô còn bỏ cách đối thủ 22 bậc thế giới (20 so với 42).

Tuy nhiên, Thùy Linh khởi đầu không tốt, để Letshanaa chiếm thế thượng phong từ giữa set một. Với những tình huống điều cầu linh hoạt, tay vợt người Malaysia khiến Thùy Linh mắc nhiều lỗi đánh hỏng, giành chiến thắng 21-15.

Sang set hai, Letshanaa vẫn giữ thế chủ động, sớm vượt lên dẫn trước. Nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp, Thùy Linh dần lấy lại thế trận, liên tục tung ra những pha điều cầu khó, buộc đối thủ trẻ di chuyển nhiều dẫn đến mất sức. Khi đã tìm lại được cảm giác cầu tốt, Thùy Linh không cho đối phương nhiều cơ hội, lột xác mạnh mẽ để thắng 21-10.

Letshanaa tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội đánh bại Thuỳ Linh. Ảnh: Đức Đồng

Vẫn giữ được sự hưng phấn để dẫn đối phương ở set ba quyết định, nhưng tay vợt quê Phú Thọ đôi lúc lạc nhịp, mắc nhiều lỗi và bị dẫn ngược 12-7.

Sau khi xin hội ý với chuyên gia và HLV, Thùy Linh lấy lại sự bình tĩnh, chắt chiu điểm số để rút ngắn xuống còn 12-14, 16-17 rồi gỡ hòa 18-18. Vào thời điểm quyết định, cô bị dẫn lại nhưng cứu được hai match-point và tận dụng cơ hội vượt khó để thắng 23-21.

Tuy nhiên, ở hai trận đơn còn lại, Vũ Thị Trang thua Ling Ching Wong 1-2, Bùi Bích Phương thua Siti Zulaikha 0-2. Đến nội dung đánh đôi, Phạm Khánh/Diệu Ly thất bại trước đôi số hai thế giới Muralitharan/Pearly Tan với tỷ số 12-21, 8-21.

Đức Đồng