Thùy Linh khởi đầu vất vả ở SEA Games 33

BangkokTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thắng ngược Karupathevan Letshanaa (Malaysia) 2-1 ở tứ kết nội dung cầu lông đồng đội nữ SEA Games 33.

Nội dung đồng đội nữ, Việt Nam có 5 tay vợt gồm Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Sẽ có ba trận đánh đơn và hai trận đánh đôi.

Theo bắt cặp, ba trận đánh đơn gồm Thùy Linh - Letshanaa, Vũ Trang - Ling Ching Wong, Bích Phương - Siti Zulaikha. Hai trận đôi gồm Phạm Khánh/Diệu Ly - Muralitharan/Pearly Tan và đôi Thùy Linh/Vũ Thị Trang - Pei Kee Go/Xing Teoh Mei.

Nguyễn Thùy Linh mở màn thuận lợi cho cầu lông Việt Nam ở SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Thùy Linh (số 20 thế giới) lĩnh ấn tiên phong ở trận đầu tiên gặp Letshanaa (số 42). Tay vợt Malaysia từng thua Thùy Linh hai lần đối đầu trước đó, nhưng khởi đầu tốt khi tái đấu trên đất Thái. Cô gái 22 tuổi thi đấu sòng phẳng với Thùy Linh ở những điểm khởi đầu với bứt lên từ giữa set một. Tận dụng các sai lầm đánh hỏng của tay vợt Việt Nam, Letshanaa thắng 21-15.

Sang set hai, Letshanaa vẫn giữ thế chủ động để dẫn trước. Nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp, Thùy Linh điều cầu khó, buộc đối thủ trẻ di chuyển nhiều phá sức. Khi đã tìm lại được cảm giác cầu tốt, Thùy Linh không cho đối phương nhiều cơ hội, cô lột xác mạnh mẽ để thắng 21-10, đưa trận đấu vào set ba quyết định.

Vẫn giữ được sự hưng phấn để dẫn đối phương ở set ba, nhưng tay vợt quê Phú Thọ sau đó lạc nhịp, mắc nhiều lỗi để Letshanaa dẫn ngược 12-7. Sau khi xin hội ý với chuyên gia và HLV, Thùy Linh chắt chiu từng điểm số, rút ngắn xuống còn 12-14, 14-16 rồi 16-17 và gỡ 18-18.

Vào thời điểm quyết định, Thùy Linh bị đối thủ dẫn lại nhưng cứu được hai match point. Sau đó, cô tận dụng cơ hội để thắng 23-21.

Tuy nhiên, ở trận đơn thứ hai, Vũ Thị Trang thua 1-2 trước Ling Ching Wong, dù nỗ lực hết sức và cân bằng 1-1 sau khi thua set đầu. Sau hai trận, hai đội tuyển đang hoà 1-1

Đức Đồng