Thùy Linh bức xúc vì trọng tài xử ép ở SEA Games 33

Thái LanDù thắng, tay vợt Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cho rằng trọng tài thiên vị đối thủ Malaysia Karupathevan Letshanaa ở trận đánh đơn nội dung đồng đội nữ cầu lông SEA Games 33 trưa 7/12.

Theo Thùy Linh, ở set ba, khi hai bên đang bám đuổi từng điểm số, có hai pha cầu Letshanaa đánh ra ngoài, nhưng trọng tài lại hô trong và cho điểm tay vợt Malaysia. Cũng có một pha cầu mà cô cảm nhận 50-50 nhưng điểm lại thuộc về đối phương.

"Tôi rất ức chế. Nếu giải có công nghệ challenger, tôi đã xin sử dụng", Thùy Linh nói sau trận. "Tôi cảm nhận trọng tài đã thiên vị đối phương. Nhưng biết làm sao được, tôi không có gì để mất để sợ, mà quan trọng là phải nỗ lực tiến về phía trước".

Thùy Linh thi đấu ở nội dung đồng đội nữ SEA Games 33 tại Thái Lan, trưa 7/12. Ảnh: Đức Đồng

Trong trận ra quân sáng nay, Thùy Linh thua set một 15-21, nhưng vùng lên ở set hai và thắng lại 21-10. Sang set ba quyết định, hai tay vợt giằng co từng điểm đầu, nhưng sau đó Letshanaa tăng tốc, cùng với một số quyết định có lợi từ trọng tài, cô dẫn 12-7. Bị ức chế, nhưng Thùy Linh dần lấy lại bình tĩnh, kiên trì bám đuổi từng điểm số rồi gỡ 18-18.

Sau đó, tay vợt số một Việt Nam đối diện hai match-point, nhưng thoát hiểm rồi thắng ngược 23-21. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đội Việt Nam vì sau đó, các đồng đội của Thùy Linh để thua cả ba trận, khiến Việt Nam thua ngược 1-3.

Sau khi nội dung đồng đội nữ kết thúc, tay vợt quê Phú Thọ chỉ còn thi nội dung đơn nữ - bốc thăm ngày 10/12. Đây cũng là nội dung Thùy Linh được kỳ vọng sẽ giành huy chương. Tuy vậy, VĐV 28 tuổi cho biết, sẽ rất khó cho cô vì SEA Games quy tụ toàn tay vợt mạnh, trong top 10 thế giới, còn cô chỉ thứ 22.

"SEA Games quá nhiều tay vợt mạnh, nên tôi không được xếp hạt giống. Vì vậy, tôi chỉ hy vọng may mắn khi bốc thăm để rơi vào bảng đấu và nhánh đấu thuận lợi mới có thể tiến sâu. Nhưng bất luận thế nào, tôi cũng luôn ra sân vì màu cờ tổ quốc, không dễ dàng bỏ cuộc", Thùy Linh khẳng định.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, rồi vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015, ở tuổi 18. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia, bên cạnh ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đức Đồng