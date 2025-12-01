Thủy điện Sông Ba Hạ thay người điều hành

Tổng giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật, quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ tạm thời được thay thế để làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 1/12, thông tin từ Tổng công ty phát điện 2 (Genco2 - công ty mẹ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ), một số nhân sự của công ty đang làm việc với cơ quan chức năng nên không thể điều hành liên tục. Để ổn định sản xuất và quản lý, HĐQT công ty ra nghị quyết bố trí nhân sự tạm thời thay thế.

Hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ ngày 19/11. Ảnh: Thái An

Theo nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc tạm thời điều hành công ty trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ, Phó phòng Kỹ thuật - An toàn, tạm điều hành phòng này thay trưởng phòng. Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, phối hợp, hỗ trợ ông Vũ, đặc biệt trong các vấn đề liên quan Quy trình vận hành hồ chứa và vận hành liên hồ trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành, tạm quản lý phân xưởng thay quản đốc.

Các hồ chứa điều tiết lũ trên lưu vực sông Ba, Đăk Lăk. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thành lập năm 2007, là công ty đại chúng từ 2008, quản lý vận hành nhà máy công suất 220 MW, sản lượng trung bình 601,7 triệu kWh/năm. Hồ chứa nằm trên sông Ba (Phú Yên cũ, nay là Đăk Lăk) và Krông Ba (Gia Lai), với lưu vực 11.115 km2.

Diễn biến cắt lũ và xả lũ của hồ Thuỷ điện Sông Ba Hạ trong trận lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ tháng 11/2025. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung, hồ thủy điện Sông Ha Bạ tiến hành xả lũ với lượng nước kỷ lục, chiều 19/11 lên đến 16.100 m3/s. Việc xả lũ cùng với lượng mưa lớn kéo dài khiến nước ở khu vực hạ du dâng nhanh, gây ngập, chia cắt giao thông, ảnh hưởng người dân.

Thời điểm xả lũ, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú cho biết hai đợt cắt lũ đã giảm cho hạ du 93 triệu m3 và 53 triệu m3. Ông khẳng định mức xả vượt lịch sử nhưng đúng quy trình. Nếu không xả, hồ có nguy cơ vượt giới hạn kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng cho thượng và hạ du.

Lê Tuyết - Bùi Toàn