Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ

Trước dự báo mưa bão những ngày tới, trong khi các hồ đã đầy, Lâm Đồng yêu cầu các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai xả nước tạo dung tích phòng lũ.

Trong công văn phát đi ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai và Đồng Nai 5 - TKV tăng xả điều tiết về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để thoát nước cho lưu vực và tạo thêm dung tích phòng lũ.

Theo đó, hồ Đơn Dương duy trì lưu lượng xả tối đa 400 m3/s; hồ Đại Ninh khoảng 600 m3/s. Hồ Đồng Nai 2 và Đồng Nai 3 lần lượt điều tiết với tổng lượng xả không vượt 700 và 800 m3/s. Riêng hồ Đồng Nai 5 vận hành với lưu lượng xả lớn hơn khoảng 10% so với lượng nước về hồ.

Hồ Đại Ninh xả lũ hôm 20/11. Ảnh: Khánh Hương

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh độ ẩm đất nhiều nơi tại Lâm Đồng đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa (trên 85%), trong khi dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong thời gian tới. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, có khả năng vào Biển Đông ngày 26-27/11 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 15.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng đề nghị các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương thông báo kế hoạch xả nước cho người dân sống ở hạ du biết để phòng ngừa.

Mưa lũ những ngày qua ở Lâm Đồng khiến 5 người tử vong; hơn 1.137 hộ phải di dời. Tỉnh có khoảng 1.640 ha cây trồng hư hại, chủ yếu rau màu, nhiều nhất tại D'ran (300 ha), Ka Đô (150 ha), Quảng Lập (150 ha) và Quảng Phú (hơn 50 ha).

Toàn tỉnh ghi nhận 33 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu, chia cắt, gây khó khăn cho cứu hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm. Thiệt hại ban đầu về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và thủy sản khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trường Hà - Khánh Hương