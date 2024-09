Thủy điện Hòa Bình sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp

Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết đã chủ động chuẩn bị các phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống thiên tai, hiện công trình vận hành ổn định, an toàn.

Thông tin được Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo Hội đồng Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về An toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà tại buổi kiểm tra đánh giá thực tế công trình, sáng 12/9. Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch hội đồng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia Hội đồng tư vấn an toàn.

Theo Công ty Thủy điện Hòa Bình, hiện đơn vị đã thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các hư hỏng của kết cấu công trình và các thiết bị quan trắc; luôn sẵn sàng phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa. Đánh giá của Tổ chuyên gia cho thấy công trình thủy điện Hòa Bình vận hành ổn định và an toàn.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (giữa) khảo sát tại Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: TTTT

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá và cần chủ động thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Ông cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối như toàn bộ tuyến áp lực, công trình xả lũ, dốc nước, các cửa van đảm bảo kín nước, gia cố hai vai công trình ổn định, theo dõi hiện tượng sạt lở do mưa lũ tại tuyến công trình.

Công trình thủy điện Hòa Bình công suất lớn nhất Đông Nam Á thế kỷ 20, có bốn nhiệm vụ, trong đó điều tiết chống lũ đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và cung cấp điện được cho là trọng yếu. Công trình được xây dựng tháng 11/1979, đưa vào vận hành khai thác sau 16 năm xây dựng. Nhà máy gồm 8 tổ máy công suất 240 MW, 12 cửa xả, mỗi năm nhà máy này cung cấp lượng điện 8,16 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về An toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà được thành lập gồm các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực địa chất, địa kỹ thuật, xây dựng, thủy lợi, thủy điện... định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá các tác động gây mất an toàn cho công trình... Hội đồng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quyết định các nhiệm vụ quan trắc, nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến nâng cao hiệu quả chống lũ, phát điện và đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà.

Như Quỳnh