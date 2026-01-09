Thượng viện Mỹ bật đèn xanh nghị quyết ngăn ông Trump tấn công Venezuela

Các thượng nghị sĩ Mỹ thúc đẩy nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Trump mở thêm chiến dịch nhằm vào Venezuela nếu chưa được quốc hội phê chuẩn.

Thượng viện Mỹ ngày 8/1 thông qua quy trình thúc đẩy tranh luận nghị quyết về quyền phát động chiến tranh, sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống và một phiếu trắng. Toàn bộ phe Dân chủ và 5 nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận, trong khi một thành viên Cộng hòa bỏ phiếu trắng.

Hoạt động này sẽ mở đường cho buổi tranh luận về nghị quyết tại Thượng viện Mỹ, trước khi cơ quan này tổ chức bỏ phiếu vào tuần tới. Nếu nghị quyết được thông qua, Tổng thống Donald Trump sẽ không được huy động quân đội Mỹ cho hành động quân sự nhằm vào Venezuela hoặc diễn ra trong lãnh thổ nước này khi chưa được quốc hội phê chuẩn.

Tuy nhiên, nghị quyết sẽ phải vượt qua nhiều rào cản trước khi có hiệu lực. Nó cũng cần được Hạ viện Mỹ phê duyệt, đồng thời đòi hỏi 2/3 thành viên lưỡng viện quốc hội ủng hộ để tránh bị Tổng thống Mỹ phủ quyết.

Tòa Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol trong ảnh chụp tháng 9/2025. Ảnh: AP

Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần một tuần sau khi Mỹ mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Kết quả bỏ phiếu được coi là chiến thắng đáng kể của các nghị sĩ, khi họ cho rằng chỉ quốc hội Mỹ mới có quyền điều động quân đội tham chiến, điều được quy định trong hiến pháp Mỹ.

5 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận là Rand Paul, Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski và Todd Young.

Tổng thống Trump sau đó cho rằng "không bao giờ nên bầu cho 5 người này nữa". "Đảng Cộng hòa nên xấu hổ vì những thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ, những người đang cố gắng tước đoạt quyền lực của chúng ta nhằm chiến đấu và bảo vệ nước Mỹ", ông Trump cho hay.

Các đảng viên Cộng hòa từng ngăn chặn hai nghị quyết tương tự tại Thượng viện năm ngoái, khi Mỹ tăng cường áp lực lên Venezuela bằng cách điều lực lượng quy mô lớn tới phía nam biển Caribe và tập kích tàu thuyền nghi chở ma túy trong khu vực.

Sau khi ông Maduro bị bắt, một số nghị sĩ chỉ trích chính phủ Mỹ lừa dối quốc hội. Chiến dịch này, cùng các tuyên bố của Tổng thống Trump gần đây, cũng làm dấy lên lo ngại ông có thể triển khai hoạt động quân sự để kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch hoặc tấn công một số nước như Colombia hay Iran.

"Tổng thống đang công khai phát tín hiệu về cam kết quân sự, tài chính dài hạn ở nước ngoài mà không được cho phép và không có kế hoạch, một cuộc chiến không hồi kết khác", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ phản đối nghị quyết cho rằng bắt Tổng thống Maduro là hoạt động hành pháp, không phải chiến dịch quân sự. Ông Maduro đã ra hầu tòa tại Mỹ với cáo buộc về buôn bán ma túy và vũ khí. Một số cho rằng ông Trump có quyền triển khai chiến dịch với quy mô hạn chế, do Tổng thống Mỹ cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, Al Jazeera)