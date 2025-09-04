​Thượng úy gây chú ý với giọng đọc miền Nam ở lễ Quốc khánh

Tham gia tổ thuyết minh của sự kiện A80, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân nhận nhiều tình cảm bởi chất giọng cảm xúc, khơi dậy tinh thần dân tộc.

Sáng 4/9, thượng úy Ngọc Hân đáp chuyến bay từ Hà Nội về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuyết minh tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hai ngày sau sự kiện, Ngọc Hân vẫn nguyên vẹn cảm xúc tự hào bởi là giọng đọc miền Nam hiếm hoi được góp mặt ở lễ diễu binh, diễu hành.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân tập thuyết minh cho A80 Thượng úy Ngọc Hân tập luyện thuyết minh cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Video: Nhân vật cung cấp

Theo thượng úy, quá trình tuyển chọn được mở rộng trên phạm vi toàn quốc và nhiều ngành khác nhau từ đầu tháng 6. Trải qua các vòng sơ tuyển, Ngọc Hân trúng tuyển. Bộ phận thuyết minh gồm 13 giọng đọc được tuyển chọn từ lực lượng quân đội và khối dân sự như Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, biên tập viên Hoài Anh, Hữu Bằng. Trong đó, Ngọc Hân được phân công thuyết minh cho các khối Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam.

Ngọc Hân (phải) và biên tập viên Hoài Anh trong hậu trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, Ngọc Hân gặp nhiều áp lực do nhiệm vụ đòi hỏi từng lời đọc cần chính xác, truyền cảm đồng thời thể hiện sự trang nghiêm, tinh thần dân tộc. Với bản lĩnh bộ đội, cô cố gắng hết mình, giữ kỷ luật suốt quá trình chuẩn bị cho đại lễ.

Cô thường dậy lúc 5h30 tập hơi thở để giọng ổn định, sau đó luyện cùng mọi người vào 7h30. Mọi sinh hoạt của nữ thượng úy và cả đội đều xoay quanh mục tiêu giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất cho ngày 2/9. Quá trình tập luyện, Ngọc Hân ấn tượng tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng của các đồng nghiệp ở ba miền. ''Mỗi lời thuyết minh trong kịch bản không đơn thuần là câu chữ mà còn chứa đựng tình cảm, sự đồng điệu của mọi người. Qua đó, tình đồng đội lại thêm sâu sắc'', cô nói.

Kỷ niệm lớn nhất đọng lại trong Ngọc Hân là tình cảm của người dân. ''Mỗi lần đội thuyết minh di chuyển đến Quảng trường, tim tôi như thổn thức khi bắt gặp những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười ấm áp ở hai bên đường. Người dân chào, vẫy cờ Tổ quốc, dành tặng chúng tôi những lời nhắn nhủ thân thương, mộc mạc'', thượng úy nhớ lại. Giây phút ấy, cô hiểu rằng từng bước chân mình đi, câu chữ bản thân cất lên không chỉ là nhiệm vụ mà còn chứa đựng niềm tự hào mà nhân dân gửi gắm.

Tham gia A80, Ngọc Hân phải xa ba con để tập luyện, sinh hoạt tại Hà Nội trong gần hai tháng. Dù nhớ nhà, cô nén cảm xúc để giữ tinh thần làm nhiệm vụ. Những lúc rảnh, thượng úy đều gọi điện về cho gia đình. Ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, ba con của cô theo dõi tivi, vui mừng khi nghe thấy tiếng mẹ trên truyền hình.

Khoảng thời gian ở thủ đô, ngoài công việc, Ngọc Hân cùng đồng nghiệp đi thăm di tích lịch sử, các đền, chùa cổ, ăn những món mang hương vị đặc trưng của miền Bắc.

Thượng úy hiện là cán bộ phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM, thường xuyên phải công tác xa nhà. Với Ngọc Hân, cân bằng công việc ở đơn vị và vai trò làm vợ, làm mẹ là thử thách lớn, song cô nỗ lực tuân theo kim chỉ nam về hình ảnh nữ quân nhân ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''. Ngọc Hân cũng cho biết may mắn khi có thêm sự hỗ trợ âm thầm của ba mẹ, là điểm tựa tinh thần giúp cô yên tâm công tác.

Sau sự kiện, Ngọc Hân trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ quân đội. Trải qua thời gian dài luyện tập cho sự kiện lớn của đất nước, cô cho biết thấm thía giá trị kỷ luật và trách nhiệm quân nhân. Bên cạnh công việc, cô dành thời gian chăm sóc gia đình, vun vén tổ ấm.

Ngọc Hân tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân 34 tuổi, sinh ra trong một gia đình cách mạng, ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến. Năm 2014, cô góp mặt trong lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh chiến sĩ du kích miền Nam. Năm ngoái, cô là thành viên tổ thuyết minh cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Do tính chất công việc phải đọc nhiều, Ngọc Hân ý thức việc giữ gìn giọng nói. Cô ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế những yếu tố có hại cho thanh quản như đồ uống lạnh, cay, tránh nói nhiều hoặc nói to. Mỗi ngày, cô kiên trì tập các bài luyện phát âm, hơi thở, kỹ thuật điều tiết cảm xúc và âm lượng sao cho truyền cảm. Bên cạnh đó, thượng úy chú trọng rèn bản lĩnh nghề nghiệp, cách xử lý linh hoạt trước mọi tình huống. Cô nói: ''Tôi xem giọng đọc không chỉ là công cụ làm nghề mà còn là một phần trách nhiệm, phải luôn được chăm sóc, trau dồi để truyền tải đúng khí chất, cảm xúc của mỗi sự kiện trọng đại''.

Phương Linh