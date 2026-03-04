Thường trực Ban Bí thư: Để đất đai, tài sản lãng phí là có lỗi với dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng nếu đất đai, tài sản sẵn có nhưng bị để "nằm im" như nhiều dự án vướng mắc kéo dài tại Đà Nẵng, thì đó là có lỗi với nhân dân.

Ngày 4/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng (phường Hòa Cường, Hải Châu, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày chương trình hành động và trả lời nhiều kiến nghị của cử tri. Ông là một trong 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại địa phương.

Nhiều dự án "treo", đất vàng bỏ hoang gây bức xúc

Tại phần thảo luận, cử tri Huỳnh Thanh Xuân cho rằng dù Luật Đất đai đã được sửa đổi, việc triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt ở các khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri Nguyễn Phú Hiệp phản ánh tình trạng nhiều dự án "treo" kéo dài hàng chục năm tại các khu "đất vàng" như Sân vận động Chi Lăng hay Khu đô thị Đa Phước, gây lãng phí nguồn lực. Ông đề nghị Quốc hội có chế tài mạnh hơn, thậm chí thu hồi ngay các dự án chậm tiến độ hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực.

Liên quan quy hoạch đô thị, cử tri Lê Lộc kiến nghị sớm di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi trung tâm để khai thác hiệu quả quỹ đất, bởi dự án này đã treo suốt 22 năm. Một số cử tri cũng nêu vấn đề sử dụng đất và đầu tư chưa đồng đều tại TP Tam Kỳ (cũ) sau sáp nhập.

Dự án di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm Đà Nẵng "treo" hơn 20 năm qua. Ảnh: Nguyễn Đông

Trao đổi với cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Luật Đất đai 2024 cùng các nghị quyết mới đã được ban hành nhằm khắc phục những bất cập như xác định giá đất, quy trình bồi thường, tái định cư và sự chồng chéo giữa các luật. Các địa phương, trong đó có TP Đà Nẵng, cần mạnh dạn và quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng.

"Nếu có tiền, có tài sản, có đất đai mà để nằm im không sử dụng thì chúng ta có lỗi với nhân dân", ông Trần Cẩm Tú nói, đồng thời lưu ý việc tháo gỡ phải bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước, không phát sinh tiêu cực.

Kiên quyết không để lợi ích nhóm cài cắm chính sách

Cũng tại hội nghị, cử tri Ngô Nhật Anh đề nghị các đại biểu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, tăng nặng hình phạt đối với tội phạm tham nhũng, đặc biệt là các vụ án quy mô lớn, để đủ sức răn đe.

Cử tri Nguyễn Phú Hiệp mong muốn Quốc hội tăng cường giám sát tối cao, bảo đảm các dự án trọng điểm quốc gia được triển khai minh bạch, tránh lãng phí.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp thu ý kiến cử tri tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trả lời cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định quan điểm nhất quán trong xử lý tham nhũng là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bất kể người vi phạm là ai, kể cả cán bộ trong các cơ quan Đảng hay cơ quan tư pháp, nếu sai phạm đều bị kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh.

Ông nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế phải đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không để lợi ích nhóm cài cắm vào cơ chế, chính sách. Trung ương đang tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết về phòng, chống tham nhũng để ban hành nghị quyết mới với các giải pháp quyết liệt hơn, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Tại hội nghị, nhiều cử tri cũng nêu các vấn đề dân sinh gắn với môi trường như thiếu thuốc và vật tư y tế; tình trạng ô nhiễm không khí, xả thải ra biển khi mưa lớn. Cử tri Huỳnh Thanh Xuân bày tỏ lo ngại trước nguy cơ nước biển dâng và thiên tai ngày càng cực đoan tại các đô thị ven biển.

Nước biển dâng, sóng đánh tan bờ kè đường Như Nguyệt ven sông Hàn, tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Trao đổi với cử tri, ông Trần Cẩm Tú cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy "khắc phục hậu quả" sang "phòng ngừa, thích ứng", bởi không thể chống lại quy luật tự nhiên một cách cực đoan.

Cơ quan chức năng trước hết cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được đồng bộ với quy hoạch phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đê điều. Sau đó, nguồn vốn trung và dài hạn cần ưu tiên cho các hạ tầng thiết yếu như hệ thống thoát nước, chống ngập, kè biển và hồ điều tiết, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải.

Ông cũng đề cập việc nghiên cứu cơ chế huy động đa dạng nguồn lực, trong đó có hợp tác công tư, để đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, công khai thông tin và nâng cao giám sát của cộng đồng trong vận hành, bảo trì các công trình.

Nguyễn Đông