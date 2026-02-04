Thưởng Tết bình quân tăng 13% so năm trước

Tiền thưởng bình quân của người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt gần 8,7 triệu đồng/người, tăng 13%, theo Cục trưởng Tiền lương và Bảo hiểm xã hội.

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết tiền thưởng Tết bình quân của người lao động được tính toán trên cơ sở báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp thưởng cho 4,2 triệu lao động. Mức thưởng Tết năm nay tăng bình quân 13% so với Tết năm trước.

Theo đó, mức thưởng Tết bình quân người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đạt 9,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp tư nhân 7,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 9,2 triệu đồng/người.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc A, TP HCM), tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Giang, tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động đạt 9,76 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 12,9 triệu đồng; doanh nghiệp tư nhân 8,6 triệu đồng; doanh nghiệp FDI 10,2 triệu đồng. Lương bình quân lao động năm 2025 tăng 11% so với năm 2024.

Ông Giang cho hay mức lương và thưởng nêu trên đều tăng so với năm 2024, giúp cải thiện thu nhập, tăng mức gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Tăng lương và thưởng còn làm giảm nguy cơ dịch chuyển lao động.

Trước đó, trong công điện ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương và thưởng Tết, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương dịp cuối năm.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm, đồng thời thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2 và 3 vào kỳ chi trả tháng 2/2026.

Vũ Tuân