Thương binh thành cổ Quảng Trị xuất hiện trong phim 'Mưa đỏ'

Một số cựu chiến binh từng tham gia trận chiến thành cổ Quảng Trị 1972 đảm nhận phân cảnh trong "Mưa đỏ", tái hiện những mất mát.

Tác phẩm đang gây sốt phòng vé, được đánh giá dựng lại chân thực cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Một phân cảnh khiến nhiều khán giả ám ảnh là những người lính nằm la liệt trong căn hầm phẫu thuật, sau đợt càn quét của địch.

Góc quay được di chuyển khắp căn phòng, ghi lại cảnh một số chiến sĩ chịu thương tật trên giường bệnh, có người mất cả hai chân. Nhiều người phải cưa bỏ một phần thân thể dù không có thuốc gây mê. Diễn viên Hứa Vĩ Văn (vai bác sĩ Lê) và Hiếu Nguyễn (vai chỉ huy bảo vệ thành cổ) nói họ "nước mắt không ngừng tuôn" sau khi kết thúc cảnh quay.

Các cựu chiến binh được hóa trang trong lúc chờ bấm máy. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết êkíp không sử dụng nhiều kỹ thuật hóa trang hay kỹ xảo điện ảnh, bởi các nhân vật chiến sĩ bị thương do những cựu chiến binh năm xưa nhập vai. Theo đại diện êkíp, khi được mời tham gia tác phẩm, họ liền đồng ý vì muốn góp mặt vào thước phim, tái hiện quá khứ hào hùng, như một cách gặp lại các đồng đội cũ.

Khi đạo diễn trò chuyện, các cựu chiến binh hỏi vui: "Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù, thương tật một phần tư hay ba phần tư?". Theo đại diện êkíp, nhóm "diễn viên đặc biệt" luôn đến phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe ba bánh tự chế.

"Phim quay vào cuối năm 2024, thời tiết ở Quảng Trị đang rét buốt nhưng họ không ngại khó khăn, nằm yên cho êkíp hóa trang, mặc trang phục lính rất mỏng. Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính của các bác, lòng ngập tràn sự biết ơn", Đặng Thái Huyền nói.

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy cho biết dù biết đây là ý định táo bạo, đoàn "cố gắng bằng được" để mời các cựu chiến binh vì muốn có các khung hình chân thật. "Không chỉ đóng phim, đây còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ được gặp gỡ người thật việc thật, giúp họ hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ thành cổ năm đó", nhà sản xuất nói.

Cảnh các chiến sĩ trong tiểu đội 1 đau xót khi đồng đội ngã xuống trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Galaxy Studio

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Càng về cuối, câu chuyện càng dữ dội, quân số tiểu đội 1 dần vơi đi sau mỗi trận càn. Đạo diễn quay trực diện hình ảnh người lính bị vùi trong đất, những bộ phận trên thân thể họ bị tách rời. Cảnh vượt sông trong phim cũng lấy nhiều nước mắt khán giả. Tác phẩm còn mở ra góc nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, có thân nhân mong ngóng trở về.

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng hát và sáng tác. Video: Galaxy Studio

Phim ghi điểm với bối cảnh phim trường rộng 50 ha, được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. Dù vậy, tác phẩm còn một số điểm trừ như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng còn mờ nhạt, một số câu thoại nặng tính tuyên truyền. Sáng 26/8, tác phẩm đạt hơn 130 tỷ đồng sau năm ngày ra rạp, theo Box Office Vietnam.

Mai Nhật