'Thuế 0,1% với vàng miếng chưa đủ ngăn ngừa đầu cơ'

Theo đại biểu Trần Thị Kim Yến, thuế 0,1% giá trị giao dịch vàng miếng không đáng kể so với lợi nhuận từ đầu cơ, nên chưa đủ để ngăn ngừa.

Thông tin này được bà Trần Kim Yến, Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), chiều 19/11.

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế với mức 0,1% trên giá trị mua bán từng lần. Dựa vào tình hình thị trường, Chính phủ sẽ quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất phù hợp thực tế.

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu tại phiên họp chiều 19/11. Ảnh: Media Quốc hội

Theo bà Yến, đa phần người dân coi vàng như một tài sản tích lũy, tiết kiệm trong quá trình sinh hoạt đời sống hàng ngày. "Họ có thể mua để tiết kiệm từ nửa chỉ, phòng cho những sự cố có thể xảy ra", bà cho hay.

Bà Yến đề nghị cần có các biện pháp để quản lý, minh bạch hóa thị trường vàng. Mức thuế 0,1% như đề xuất tại dự thảo luật, theo đánh giá của bà, chưa đủ sức ngăn chặn việc đầu cơ vàng bởi không đáng kể so với lợi nhuận mà những người này có thể được hưởng.

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Hòa (Hội Luật gia Đồng Tháp) cho rằng phải đánh thuế giao dịch vàng miếng để ngăn tình trạng đầu cơ, gây mất ổn định thị trường. Tuy nhiên, ông cũng nhận xét thuế suất 0,1% chưa đủ răn đe, nên cần xem lại.

Bên cạnh đó, ông khuyến nghị không nên đánh thuế với những trường hợp cá nhân, gia đình mua vàng để tích trữ, phòng trường hợp ốm đau, bệnh dịch. "Những người này không sử dụng vàng với mục đích kinh doanh", ông Hòa nêu.

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết chưa có nước nào áp thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng. "Đề xuất này mới nhưng tôi cho rằng hợp lý với đặc thù thị trường vàng của Việt Nam, không ảnh hưởng đến việc tiết kiệm của người dân hay lo ngại thuế chồng thuế", ông nói.

Về ý kiến của một số đại biểu lo ngại khó phân biệt giữa nhóm mua vàng đầu cơ và để tiết kiệm, theo ông An, không thể nói thức đêm, đi đăng ký mua vàng từ sáng sớm là để tiết kiệm. "Không mua được vàng miếng, người ta lại mua nhẫn ép vỉ. Xuất hiện tình trạng này là do đầu cơ", Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cho hay.

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh phát biểu tại phiên họp chiều 19/11. Ảnh: Media Quốc hội

Ông An cũng đồng tình với dự thảo theo hướng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng chính sách này. Ông mong muốn Chính phủ nhanh chóng ban hành nghị định để có thể thu thuế chuyển nhượng vàng miếng ngay khi luật sửa đổi có hiệu lực.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định không có chuyện thuế chồng thuế khi áp mức thu 0,1% trên giá trị chuyển nhượng vàng miếng từng lần. Ông cho biết đây một trong rất nhiều giải pháp để bình ổn thị trường vàng.

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới phân tích cho rằng việc đánh thuế với kim loại quý có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Giải pháp này cũng giúp chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Biến động của thị trường vàng trong nước là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại các phiên thảo luận từ đầu kỳ họp Quốc hội thứ 10 đến nay. Giá vàng tăng cao thời gian qua, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Tại phiên giao dịch hôm nay, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,7 - 150,7 triệu đồng một lượng, tăng 1,4 triệu so với hôm qua. Doji, PNJ cũng báo giá kim loại quý này tương tự SJC. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới tương đương hơn 129,4 triệu đồng, chênh 21 triệu đồng so với trong nước.

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào sáng 10/12.

