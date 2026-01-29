Thủ tướng yêu cầu trình phương án tăng lương cơ sở trong tháng 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ xây dựng và trình phương án điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3/2026.

Trong công văn về triển khai Nghị quyết tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV vừa ban hành, Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ trình phương án điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 3. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp phụ trách, đôn đốc việc này.

Việc tăng lương cơ sở, lương hưu và một số loại trợ cấp nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị hồi tháng 11/2025.

Cán bộ, công chức làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2025. Ảnh: Đức Hùng

Hiện mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024 (Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương).

Thảo luận tại Quốc hội cuối tháng 10/2025, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp. Trung bình chi phí sinh hoạt tối thiểu ở đô thị như ăn uống, đi lại, điện nước, học phí đã vượt 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó cho biết Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026 dựa trên góp ý đại biểu, trong đó đề xuất áp dụng ngay từ 1/1/2026.

Nghị quyết kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV tháng 12/2025 giao Chính phủ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí, trong năm 2026.

Vũ Tuân