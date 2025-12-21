Thủ tướng yêu cầu ngành xây dựng thực hiện '6 đột phá, 5 đảm bảo'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành xây dựng triển khai đồng bộ 6 đột phá và 5 đảm bảo nhằm phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Xây dựng sáng 21/12, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh mới, ngành xây dựng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và tầm nhìn phát triển, coi hạ tầng là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng. Cùng với tư duy, cách tiếp cận trong huy động và sử dụng nguồn lực cũng cần được đột phá, hoàn thiện cơ chế để kết hợp hiệu quả vốn nhà nước với khu vực tư nhân trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải được đặt ở vị trí trung tâm. Ngành xây dựng cần coi dữ liệu là nguồn lực quan trọng, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ về nhà ở, đô thị, hạ tầng, khí hậu và môi trường, kết nối liên thông với các bộ, ngành, phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Một nội dung khác được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển nhà ở xã hội. Ông cho rằng đây là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, đồng thời góp phần điều tiết thị trường bất động sản, hướng tới mục tiêu hoàn thành một triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028. Khi phân khúc này phát triển lành mạnh, thị trường nhà ở thương mại sẽ có thêm điều kiện ổn định.

Trong lĩnh vực giao thông, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đổi mới phương thức phát triển theo hướng dài hạn, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn trăm năm, phát huy hiệu quả các loại hình vận tải. Việc khai thác tốt hệ thống đường thủy nội địa, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, được nhấn mạnh như một giải pháp giảm chi phí giải phóng mặt bằng, giảm tải cho đường bộ và thúc đẩy du lịch, logistics.

Cùng với các đột phá, Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế kéo dài, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Xây dựng cần triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 đối với các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch trong đầu tư xây dựng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Song song với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành xây dựng thực hiện 5 bảo đảm, gồm: thể chế thông thoáng để tháo gỡ điểm nghẽn; hạ tầng thông suốt, đồng bộ; quản trị thông minh trong điều hành; cách làm thực tiễn, hiệu quả; và bảo đảm sự phối hợp, hợp tác thông hiểu giữa các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động cho các Lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ảnh: VGP

Đánh giá kết quả năm 2025, Thủ tướng ghi nhận hạ tầng tiếp tục là điểm sáng của ngành xây dựng, khi cả nước hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc. Sau 5 năm, tổng chiều dài cao tốc tăng thêm khoảng 2.000 km, gấp hơn hai lần so với tổng số làm được trong 20 năm trước đó.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao vai trò của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức nhiều đợt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư lớn, trong đó vốn tư nhân chiếm tỷ trọng cao, thể hiện vai trò dẫn dắt của đầu tư công và sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các thành phần kinh tế.

Theo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành hơn 3.300 km tuyến chính cao tốc và hơn 1.700 km đường bộ ven biển; riêng trong năm 2025 đã hoàn thành gần 1.500 km cao tốc. Toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau được thông xe, nhiều dự án quan trọng khác tiếp tục triển khai theo tiến độ đề ra.

Đoàn Loan