Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công dự án Olympic trong tháng 12

Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội đảm bảo khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 19/12.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại cuộc họp xem xét đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội, ngày 15/11.

Thủ tướng cho biết Thường trực Chính phủ đồng tình chủ trương đầu tư hai dự án với kỳ vọng góp phần xây dựng Thủ đô "sáng xanh, sạch đẹp", tầm cỡ quốc tế.

Ông lưu ý Hà Nội cần đảm bảo khởi công hai dự án vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội cần xây dựng tờ trình Bộ Chính trị, từ đó xác định căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố rà soát lại quy hoạch tổng thể, phân khu, từ đó xây dựng đề án khai thác hiệu quả các không gian mặt nước, mặt đất, vũ trụ, không gian ngầm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp xem xét đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VGP

Với khu đô thị thể thao Olympic, hiện toàn bộ 4 phân khu thuộc dự án đã được thành phố duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha, giáp nhiều tuyến giao thông lớn như vành đai 4, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và quốc lộ 21C.

Cả 4 phân khu có các chức năng như đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật... Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City – Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Còn trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được nêu tại Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong vành đai 4.

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được thành phố định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngập úng khu vực nội đô. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối được toàn bộ cầu vượt sông Hồng.

Để hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đã đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Ngọc Diễm