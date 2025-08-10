Thủ tướng yêu cầu giảm tối đa thủ tục lĩnh vực khoáng sản, đất đai

Để gỡ vướng và thúc đẩy phát triển lĩnh vực khoáng sản, đất đai, Thủ tướng yêu cầu giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định hai Luật Địa chất và khoáng sản (2024), Đất đai (2024) đã giải quyết được nhiều bất cập của các phiên bản trước. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng còn nhiều vướng mắc và chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây được cho là nguyên nhân gây ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Để kịp tháo các điểm nghẽn, góp phần giúp GDP tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành rà soát và nêu rõ vướng mắc liên quan hai luật này.

Đồng thời, các đề xuất tháo gỡ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/8. Các giải pháp đưa ra phải xử lý được triệt để khó khăn, theo hướng phân cấp, phân quyền tối đa cho các cấp cơ sở và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tăng cường hậu kiểm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/8. Đồng thời, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện dự án luật sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới.

Với Luật Đất đai 2024 sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ nguyên tắc thị trường trong xác định giá đất, thay vào đó Nhà nước đóng vai trò chủ thể xác định.

Bên cạnh đó, từ 1/7, cả nước bỏ cấp huyện và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và phường/xã. Nhưng Luật Đất đai hiện hành vẫn tồn tại quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh và huyện hàng năm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng việc tồn tại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo cả 3 cấp này là vướng mắc, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dỹ Tùng