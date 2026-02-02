Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương thưởng trước Tết

Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an sinh, yêu cầu địa phương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07 ngày 1/2/2026, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương và thưởng Tết, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương dịp cuối năm. Yêu cầu này được đặt trong tổng thể nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm, đồng thời thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2 và 3 vào kỳ chi trả tháng 2/2026.

Tạo quýt hình ngựa bán Tết 2026 tại xã Mễ Sở, Hưng Yên, tháng 1/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Cùng với đó, các địa phương được giao chủ động kế hoạch vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và kiều bào về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui xuân phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm tiết kiệm và an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý. Bộ phải đẩy mạnh bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu; đồng thời bảo đảm đủ xăng dầu, điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm bảo đảm cân đối cung cầu lương thực, thực phẩm, nhất là mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và giải quyết tốt lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu, không để ách tắc do nguyên nhân chủ quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên; không dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan phải khẩn trương xử lý công việc, không để ách tắc thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Vũ Tuân