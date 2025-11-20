Thủ tướng yêu cầu 'bằng mọi biện pháp' cứu dân vùng lũ

Thủ tướng chỉ đạo Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai huy động tối đa lực lượng, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái, để sơ tán, cứu hộ người dân đang bị cô lập.

Công điện ban hành ngày 20/11 yêu cầu ba địa phương triển khai mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn. Lương thực, thực phẩm phải được tiếp tế kịp thời, ưu tiên các mặt hàng dùng ngay như lương khô, bánh mì, sữa; "không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống".

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái để hỗ trợ sơ tán, cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Bộ Xây dựng và Bộ Công an chỉ đạo điều tiết giao thông từ xa, khuyến cáo người dân hạn chế vào khu vực nguy hiểm; Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên Môi trường dự báo kịp thời tình hình mưa lũ để chính quyền và người dân chủ động ứng phó "ở mức cao nhất có thể".

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị ngập sâu ở phía Tây Nha Trang, sáng 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

Quân đội đưa trực thăng, bộ đội đến giúp dân

Sáng 20/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) được lệnh sẵn sàng bay cứu trợ tại Gia Lai, Đăk Lăk. Trung đoàn 930 đã chuẩn bị hai trực thăng Mi-171 và Mi-8 cùng khoảng 2 tấn lương thực, nước uống, sữa, áo phao và nhu yếu phẩm, dự kiến cơ động từ sân bay Đà Nẵng và Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ.

Tại Gia Lai, Ban Chỉ huy PTKV6 - An Nhơn Đông đã sơ tán khẩn hơn 100 người dân ở xã An Nhơn Nam bị ngập sâu và cô lập. Các lực lượng đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước để chủ động ứng phó.

Lữ đoàn 573 cũng cơ động lực lượng và phương tiện xuống các điểm ngập ở phường Quy Nhơn Bắc, hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đơn vị chuẩn bị áo phao, dây cứu nạn, lương thực thực phẩm và duy trì quân số trực để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp khi có lệnh.

Video quân đội dùng trực thăng cứu trợ người dân vùng lũ Quân chủng Phòng không - Không quân dùng trực thăng chở lương thực, thực phẩm cứu trợ người dân vùng lũ. Video: PKKQ

Những ngày qua, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai lên mức rất cao, có nơi vượt đỉnh lịch sử. Mưa lớn kéo dài từ tối 18 đến 19/11 khiến nhiều khu vực hạ du Đăk Lăk ngập sâu 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán.

Nước từ thượng nguồn sông Ba dâng nhanh khiến các xã phía đông tỉnh bị cô lập, chính quyền phải phát cảnh báo thiên tai cấp 4. Một số nơi xảy ra sạt lở, nhà đổ sập và đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Quy Nhơn, Nha Trang cũng ngập sâu do mưa lớn và lũ trên sông dâng cao.

Theo dự báo, ngày 20-21/11, khu vực tiếp tục mưa rất to; lũ trên sông Ba, sông Kôn duy trì ở mức cao, sông ở Khánh Hòa có khả năng vượt mốc lịch sử; ngập sâu diện rộng và nguy cơ sạt lở đất vẫn rất lớn.

Vũ Tuân