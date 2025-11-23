Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị có phương án xây dựng lại nhà trước Tết Nguyên đán 2026 cho người dân mất nhà do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên.

"Nhân dân cần nhất chúng ta những lúc khó khăn. Phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói khi chủ trì họp khẩn trực tuyến từ Johannesburg (Nam Phi) với các bộ ngành, địa phương trong nước để khắc phục hậu quả mưa lũ, lúc 2h sáng giờ địa phương (7h ngày 23/11 giờ Hà Nội).

Đây là lần thứ hai trong chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát những người mất nhà do mưa lũ để có phương án xây mới trước Tết Nguyên đán 2026 (31/1/2026). Theo thống kê, đến nay có khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, cần hoàn thành trước 30/11. Địa phương cần phát huy tinh thần sáng tạo để thực hiện các công việc này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với địa phương sửa chữa, xây mới các trường bị hư hỏng. Học sinh vùng lũ sẽ được hỗ trợ sách vở để sớm đi học lại. Địa phương dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng các bệnh viện, trạm y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi với trong nước về khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 23/11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết tại Hội nghị G20, ông đã gặp Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với phía WHO để triển khai việc này.

Để sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính sớm có giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, chỉ đạo khẩn trương chi trả bảo hiểm cho các gia đình bị thiệt hại; Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo về giống cây trồng, vật nuôi... Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng khoanh, giãn, hoãn nợ, triển khai gói tín dụng cho khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông sớm nhất có thể theo thủ tục trong tình trạng khẩn cấp. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sớm khôi phục mạng lưới. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết liệt khôi phục điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt; tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, găm hàng đội giá, bất ổn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan rà soát việc vận hành các hồ chứa và các địa phương nghiên cứu các giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Bí thư, chủ tịch các tỉnh phải bám sát địa bàn, bám dân để nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt bình thường cho người dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thủ tướng nêu rõ lãnh đạo tỉnh, sở ngành phải xuống tận cơ sở. "Tất cả những điểm nóng như những nơi còn bị ngập lụt, chia cắt, phải có mặt lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình và chỉ huy", ông nói.

Về các công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng yêu cầu sớm rà soát những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được; lo hậu sự cho những người đã mất; cứu chữa những người bị thương; chia sẻ với các gia đình có những người chết, mất tích, bị thương; không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất thêm quần áo cung cấp cho người dân.

Đông nghịt người nhận đồ hàng cứu trợ tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk sáng 23/11. Ảnh: Thanh Tùng

Quân đội, công an huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân. Việc vận chuyển hàng hóa, vật tư cứu trợ vùng lũ lụt cần theo nguyên tắc từ nơi gần nhất. Trường hợp cần thiết, các cơ quan huy động doanh nghiệp hàng không, đường sắt. "Bố trí ngay trực thăng, máy bay không người lái tiếp cận những khu vực còn bị cô lập", Thủ tướng nói.

Đến 7h hôm nay, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, tăng 19 ca so với hôm qua, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người, Quảng Trị một người. Ngoài ra, còn 12 người mất tích.

Vũ Tuân