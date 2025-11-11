Thủ tướng: Ưu tiên nhà, đất dôi dư sau sáp nhập cho giáo dục, y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương sớm xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế và công trình công cộng.

Theo công điện của Thủ tướng ban hành ngày 11/11, nhiều địa phương còn tồn đọng hàng nghìn trụ sở, tài sản công chưa được xử lý. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành và người đứng đầu các bộ, ngành sớm xây dựng phương án sử dụng, thu hồi hoặc chuyển đổi công năng trụ sở cũ, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Các địa phương phải sắp xếp lại cơ sở nhà, đất để bộ máy theo mô hình mới hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị ưu tiên sử dụng nhà, đất dôi dư cho mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và công trình công cộng khác, phù hợp quy hoạch. Nếu vẫn còn diện tích chưa dùng đến, cần có phương án khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả và đúng pháp luật.

Trụ sở bỏ hoang tại Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Những cơ sở đã được phê duyệt thu hồi hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý phải sớm đưa vào sử dụng. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, địa phương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn. Tiến độ xử lý phải được công khai trên cổng thông tin của Bộ Tài chính và phương tiện truyền thông.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất quốc phòng, an ninh sau khi chuyển đổi công năng, để phù hợp với nhu cầu làm việc, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao. Các bộ chuyên ngành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật quy hoạch và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, cả nước hiện có hơn 38.000 trụ sở công cấp tỉnh; trong đó khoảng 4.200 trụ sở được xác định là dôi dư cần xử lý.

Vũ Tuân