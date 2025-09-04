Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

Chiều 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố, trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Thủ tướng đã trao quyết định tiếp nhận ông Trung về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngoài ra, 7 nhân sự khác được điều động, bổ nhiệm. Đó là ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

8 nhân sự mới nhận quyết định và hoa chúc mừng tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhân sự mới đều có trình độ, năng lực, uy tín, nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông bày tỏ tin tưởng, mong muốn các lãnh đạo phát huy sở trường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu các tân lãnh đạo tập trung cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác cán bộ, bởi "cán bộ là gốc của mọi công việc". Lãnh đạo Chính phủ khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ, cho biết đây là vinh dự không chỉ của cá nhân mà còn của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương; cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

Sơn Hà