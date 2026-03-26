Thủ tướng: Thanh niên cần thực hiện '6 tiên phong'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên 6 nội dung trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ triển vọng và 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ năm 2022 đến nay, Chính phủ duy trì gặp mặt thanh niên hằng năm, coi đây là dịp lắng nghe, đồng hành và cũng là nguồn động lực trong điều hành.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà", là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao Trung ương Đoàn, ông cho biết các chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên đã được triển khai hiệu quả, nhiều tài năng trẻ được phát hiện, bồi dưỡng. Các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Lý Tự Trọng tiếp tục lan tỏa, tôn vinh nhiều cá nhân xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, văn hóa và thể thao.

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương các thành tích nổi bật của thanh niên, từ học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế, nhà khoa học có công trình giá trị, doanh nhân tạo sản phẩm, dịch vụ mới, đến các chiến sĩ, vận động viên, nghệ sĩ góp phần nâng cao vị thế đất nước và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, năm 2026 mở đầu triển khai Nghị quyết Đại hội 14 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, đòi hỏi thanh niên phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập. Tổ chức Đoàn cần phát động các phong trào thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên cống hiến, thực hiện "6 tiên phong".

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thanh niên tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động sáng tạo, xóa bỏ lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và nâng cao khả năng thích ứng với cái mới. Người trẻ cần đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo ra các sản phẩm, công trình có tính đột phá, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị thanh niên tiên phong trong phát triển văn hóa, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới; xung kích trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn.

Trong bối cảnh hội nhập, thanh niên được yêu cầu tiên phong trong giao lưu, đối ngoại, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng quốc tế, chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông cũng cho biết sẽ giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của thanh niên; đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai các chương trình giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử cho thế hệ trẻ.

Nhắc lại lời của người thanh niên cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng, Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên cần tiếp tục nỗ lực, cống hiến, "dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân", góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

