Thủ tướng: Thanh Hóa phải trở thành tỉnh kiểu mẫu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa phát huy truyền thống, đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tốt tiềm năng con người và vị trí địa lý để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 sáng 15/10, Thủ tướng nói đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương. Ông khẳng định Thanh Hóa có vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và truyền thống hiếu học, cần được phát huy mạnh mẽ để tạo bứt phá.

Thủ tướng đánh giá nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả. Tăng trưởng GRDP hơn 10% mỗi năm, đứng thứ tư cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 50%, dịch vụ gần 40%; thu ngân sách trong nhóm 10 địa phương cao nhất. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%; gần 15.000 nhà tạm, dột nát được xóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng Thanh Hóa vẫn chưa khai thác hết lợi thế, đặc biệt là nguồn nhân lực hơn 4,3 triệu. Một số tổ chức đảng hoạt động chưa hiệu quả, nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý, trong đó có cả xử lý hình sự. "Thanh Hóa có đủ điều kiện để phát triển nhanh hơn, quan trọng là phải đổi mới tư duy và phát huy sức mạnh con người", Thủ tướng nói.

Ông đề nghị nhiệm kỳ tới tỉnh tập trung ba nhiệm vụ: xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, củng cố quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại.

Trong phát triển, tỉnh cần đột phá theo 5 hướng: tái cơ cấu kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn; đầu tư hạ tầng giao thông, số và liên kết vùng; hình thành bốn trung tâm tăng trưởng gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn; đổi mới tư duy, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực cán bộ, vận hành chính quyền hai cấp hiệu quả; tăng kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực. Ông nhấn mạnh "phải chọn đúng người, giao đúng việc, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít".

Tỉnh được yêu cầu phát triển văn hóa song song kinh tế, coi văn hóa là nền tảng nội sinh; nâng cao đời sống người dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa; chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, mở rộng hợp tác với Lào để phát triển kinh tế cửa khẩu.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đại hội lựa chọn Ban Chấp hành mới có năng lực, bản lĩnh, đoàn kết và đổi mới. "Tôi tin tưởng Thanh Hóa sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh kiểu mẫu, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc", ông nói.

Lê Hoàng