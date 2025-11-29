Thủ tướng thăm người dân rốn lũ Đăk Lăk

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến xã Hòa Thịnh và Tây Hòa, chia sẻ với các gia đình có người chết, nhà sập trong đợt lũ lịch sử, đồng thời làm việc với bốn tỉnh về khắc phục hậu quả, chiều 29/11.

Tại thôn Phú Hữu và Phú Thứ, Thủ tướng gặp gỡ các hộ chịu thiệt hại nặng nhất. Riêng xã Hòa Thịnh ghi nhận 25 người chết, 67 nhà sập hoàn toàn. Ông chia sẻ mất mát với các gia đình, động viên chính quyền và lực lượng tại chỗ tiếp tục hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Thủ tướng (ngoài cùng, trái) thăm vùng rốn lũ Hoà Thịnh và Tây Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân; vệ sinh môi trường, sửa trường học; khôi phục giao thông, thủy lợi, điện - viễn thông và sản xuất nông nghiệp. Ông lưu ý không để người dân thiếu đói, thiếu ấm trong thời gian khắc phục.

Buổi chiều, Thủ tướng chủ trì họp với bốn tỉnh để rà soát nhu cầu hỗ trợ và kế hoạch khôi phục sau lũ.

Từ đầu tháng 11, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên liên tiếp hứng chịu bão và mưa lớn; riêng đợt 15-19/11 được đánh giá là trận lũ lớn nhất 50 năm, mực nước nhiều sông vượt đỉnh lịch sử.

Tính đến 21/11, mưa lũ làm 98 người chết, 10 người mất tích ở nhiều địa phương; trong đó Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết. Ngoài ra, 426 nhà sập, gần 2.100 nhà hư hỏng, hàng loạt hạ tầng bị cuốn trôi hoặc tê liệt.

Từ ngày 18 đến 23/11, Chính phủ đã phân bổ hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 2.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ vùng lũ. Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ cho Đăk Lăk (2.000 tấn), Lâm Đồng (1.000 tấn) và Gia Lai (1.000 tấn).

Bùi Toàn - Lê Tuyết