Thủ tướng: Tạo điều kiện khi doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án lớn

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện nếu doanh nghiệp tư nhân nhận nhiệm vụ khó khăn ở những dự án lớn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngày 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương bố trí nguồn lực đầy đủ tài chính, nhân lực, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết các bộ ngành đã chuẩn bị, làm việc với các doanh nghiệp tư nhân về đề xuất tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia, gồm cả lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực quốc phòng...

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội nhằm góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao sớm trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp.

Cùng với đó, ông kêu gọi doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, nhất là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược như đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, y tế, giáo dục.

"Các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo điều kiện khi các doanh nghiệp sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nếu vướng phải báo cáo, tránh tình trạng trả lời chung chung là 'làm theo pháp luật'", Thủ tướng nói. Ông cũng lưu ý tinh thần "cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp, Nhà nước, nhân dân".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 1/11. Ảnh: VGP

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến 2045. Để đạt mục tiêu này, nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành, trong đó có thay đổi mạnh mẽ về tư duy với kinh tế tư nhân. Tại một họp báo trong tháng trước, lãnh đạo Chính phủ cũng khẳng định nguồn lực nhà nước hữu hạn không thể tạo ra tăng trưởng hai con số, trong khi tiềm năng trong dân và doanh nghiệp rất dồi dào. Do đó, Nhà nước sẽ giao tư nhân đảm nhiệm nhiều công trình chiến lược của đất nước.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để huy động nguồn lực tư nhân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách trọng tâm. Trước hết, Bộ Tài chính sớm trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ cũng phải sớm có chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành, phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12. Họ phải phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ liên quan vấn đề đất đai.

Bộ Tư pháp được giao trình Thủ tướng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Bộ Công Thương trình chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế trong tháng 11, sửa quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Cơ quan này phải xây dựng bổ sung cơ chế cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo thuê đất tại cụm công nghiệp.

Đến 24/10, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Riêng từ tháng 5 - khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 - bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong giai đoạn trung bình hơn 12.000 doanh nghiệp mỗi tháng.

Tính chung 10 tháng, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, đạt bình quân hơn 30.000 doanh nghiệp một tháng.

Kết quả này tác động tăng thu ngân sách, ước đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, bằng gần 98% dự toán năm và tăng 30,5%. Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế tư nhân hơn 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 121% và riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh hơn 25.200 tỷ đồng.

Phương Dung