Thủ tướng: Quản lý văn hóa theo nguyên tắc 'ai giỏi nhất thì làm'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quản lý văn hóa phải giao đúng người, đúng việc, theo nguyên tắc ai làm tốt nhất thì giao, kiên quyết từ bỏ tư duy “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”.

Chiều 27/12, phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những năm qua lĩnh vực này đã có bước trưởng thành rõ rệt, đạt nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận trên hầu hết các mặt công tác.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tư duy quản lý ngành đã chuyển từ cách tiếp cận "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", coi thể chế, chính sách là công cụ kiến tạo phát triển. Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, du lịch góp phần tạo không gian mới và nền tảng lâu dài cho sự phát triển văn hóa đất nước. Nhiều sự kiện lớn, trọng đại của quốc gia được tổ chức thành công, thu hút đông đảo người dân tham gia; nhiều di sản văn hóa của Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh.

Thủ tướng cho biết năm 2025, Việt Nam đón 22 triệu lượt khách quốc tế; thể thao đạt nhiều thành tích tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Ông dẫn chứng tinh thần thi đấu của các vận động viên Việt Nam tại các kỳ SEA Games vừa qua, trong đó có các trận chung kết bóng đá đã mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ. Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu, lan tỏa thông tin tích cực, hun đúc lòng yêu nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Nhiều tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật, chương trình biểu diễn, triển lãm, sự kiện thể thao thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 27/12. Ảnh: Nhật Bắc

Do đó trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch quán triệt tinh thần "văn hóa thẩm thấu, truyền thông lan tỏa, thể thao vươn tầm, du lịch đột phá". Trọng tâm là tiếp tục đột phá mạnh mẽ thể chế, chính sách, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm"; thay vào đó là quản lý theo nguyên tắc "ai giỏi nhất thì làm", tạo điều kiện cho những người có năng lực, chuyên môn phát huy tốt nhất vai trò của mình.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh nền văn hóa Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; hình thành môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hạnh phúc. Ngành cần chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa, để nghệ sĩ phát huy tài năng, có thể sống được bằng nghề và người dân được thụ hưởng thành quả sáng tạo.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần có giải pháp khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao lớn như sân vận động Mỹ Đình, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thể thao thành tích cao phải được đầu tư dài hạn, kiên trì, bởi "không có bắt đầu thì không bao giờ có điểm cuối"; đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư trong xây dựng các cơ sở thể thao trọng điểm, trong đó có sân vận động tầm cỡ quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của văn hóa theo hướng sâu sắc và toàn diện hơn. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến tích cực; di sản văn hóa được phát huy; thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng đều có bước tiến; du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung triển khai ba trụ cột về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số và xã hội số.

Nguyên Phong