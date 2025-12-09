Thủ tướng phê bình Quảng Trị vì chậm sửa nhà sau bão lũ

Thủ tướng phê bình Quảng Trị khi còn 12 hộ dân có nhà hư hỏng nặng do mưa bão nhưng chưa được sửa chữa, yêu cầu tỉnh báo cáo ngay trong ngày.

Sáng 9/12, chủ trì họp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương về chiến dịch Quang Trung xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng mưa bão, lũ lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cùng lực lượng quân đội, công an và các cơ quan liên quan khi nhiều nhà đã được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Người đứng đầu Chính phủ phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị khi còn 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng mưa bão nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, người dân phải ở tạm. Thủ tướng yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể việc này trước 17h cùng ngày và khẩn trương tổ chức sửa chữa ngay, không để kéo dài thêm.

Trong đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng với hàng nghìn hộ dân bị ngập, nhiều khu vực bị sạt lở, giao thông chia cắt; hàng trăm nhà cửa hư hỏng hoặc sập hoàn toàn, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 9/12. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh chiến dịch Quang Trung "không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã" để sớm mang lại niềm vui, ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là những hộ đang mất nhà ở hoặc nhà bị hư hỏng nặng sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Mục tiêu được xác định là hoàn thành xây dựng nhà mới trước ngày 31/1/2026 và sửa chữa xong toàn bộ nhà hư hỏng trong tháng 12.

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ theo tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, tiện ở đâu giúp ở đó. Với những hộ dân đang mất nhà cửa, Thủ tướng khẳng định "thiếu mấy cũng phải làm", nếu các bộ, ngành, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay để kịp thời tháo gỡ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố trực tiếp dành thời gian đôn đốc, chỉ đạo triển khai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các vấn đề liên quan đất đai. Bộ Xây dựng hỗ trợ thiết kế mẫu nhà phù hợp điều kiện từng vùng. Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực tài chính cho chiến dịch.

Chiến dịch Quang Trung xây nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân được Thủ tướng phát động cuối tháng 9, khi thị sát công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua làm 1.635 nhà bị sập và 39.461 nhà bị hư hỏng. Đến nay, các địa phương đã khởi công xây dựng 971 nhà mới, hoàn thành 479 nhà; đã sửa chữa 34.627 nhà và đang tiếp tục sửa 3.943 nhà.

Vũ Tuân