Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, lì xì công nhân môi trường Hà Nội

Sáng 15/2 (28 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

Người đứng đầu Chính phủ đến vườn hoa Lê Trực, ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học, khu vực ga Hà Nội, rạp xiếc Trung ương, công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông... để thăm hỏi công nhân môi trường đô thị đang làm việc những ngày cận Tết. Tại các điểm dừng chân, Thủ tướng trao quà, lì xì, gửi lời chúc Tết và động viên người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trò chuyện với công nhân, Thủ tướng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thầm lặng của lực lượng vệ sinh môi trường, nhất là trong dịp cuối năm khi khối lượng công việc tăng cao. Ông cho rằng chính sự tận tụy của người lao động đã góp phần giữ gìn diện mạo Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Thủ tướng cùng công nhân môi trường trên đường phố Hà Nội sáng 15/2. Ảnh: Nhật Bắc

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả khi phải làm việc cường độ cao, người đứng đầu Chính phủ đề nghị thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp môi trường tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại để giảm nặng nhọc, nâng cao năng suất. Ông cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống, khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm an toàn lao động để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Thủ tướng đồng thời mong muốn công nhân môi trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định và phân loại rác tại nguồn.

Thủ tướng thăm và động viên công nhân môi trường đô thị đang thực hiện nhiệm vụ tại vườn hoa Lê Trực. Ảnh: VGP

Theo ước tính, những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng rác phát sinh trên toàn thành phố Hà Nội khoảng 9.500-10.500 tấn mỗi ngày, tăng 30-50% so với ngày thường. Riêng khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội phụ trách, khối lượng rác thu gom khoảng 2.600 tấn mỗi ngày, tăng khoảng 800 tấn so với bình quân.

