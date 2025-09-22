Thủ tướng: Nhà nước làm những gì tư nhân không thể

Thủ tướng nêu quan điểm, các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, nhà nước làm những gì tư nhân không thể, chứ không phải những điều họ có thể làm tốt hơn.

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Đề án phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp khẳng định Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Theo Thủ tướng, kinh tế nhà nước là một thành phần nằm trong nền kinh tế quốc gia. Quan điểm chỉ đạo của nhà điều hành là kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế. Các nguồn lực của đất nước được quản lý chặt chẽ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng.

"Các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, nhà nước làm những gì tư nhân không làm được, không làm những việc tư nhân làm được và làm tốt hơn", ông nói, thêm rằng Việt Nam cần tăng xã hội hóa, tiếp tục cổ phần để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, không thất thoát nguồn lực nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp về Đề án phát triển kinh tế Nhà nước, ngày 22/9. Ảnh: VGP

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước được Thủ tướng Phạm Minh Chính thành lập vào tháng 7. Ban có nhiệm vụ xây dựng đề án theo hướng nâng hiệu quả khu vực này. Đề án sẽ được trình để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng. Trước đó, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành vào tháng 5.

Đề án phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng lưu ý, phạm vi, đối tượng nghiên cứu gồm: đất đai, tài nguyên; tài sản công; ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng; đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục tiêu là phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, đồng thời bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính - tiền tệ, năng lượng, lương thực của quốc gia, an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội.

Đề án phải tiếp cận bao trùm, toàn diện, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế nhà nước. Cách thể hiện phải bảo đảm tính khái quát, hành động, khả thi, hiệu quả. Cùng với đó, đề án cần tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự, giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm. Tức là, khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, cần ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Thủ tướng cho rằng mô hình quản lý nguồn lực, quản lý doanh nghiệp nhà nước cần theo hướng tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt theo tình hình thực tế, tăng phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm. Ông yêu cầu rà soát các nhóm đối tượng để đề xuất giải pháp đột phá, đặc biệt về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Năm ngoái, tổng tài sản của 671 doanh nghiệp nhà nước (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% và 198 đơn vị trên 50%) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2023. Các doanh nghiệp này có tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế gần 227.500 tỷ đồng, tăng 8%. Họ nộp ngân sách Nhà nước gần 400.000 tỷ, tăng 9%.

Phương Dung