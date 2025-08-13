Thủ tướng làm việc với doanh nghiệp 'có đơn xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc'

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với CT Group, đề nghị tập đoàn tiếp tục dấn thân, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Buổi làm việc diễn ra trưa 13/8 tại trụ sở Chính phủ, với sự tham gia của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện tập đoàn CT Group, về việc phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược cũng như đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với đại diện tập đoàn CT Group. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

CT Group được thành lập năm 1992, ban đầu là một công ty bất động sản, nhưng đã mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, AI, máy bay không người lái, công nghệ năng lượng mới... Ngày 12/8, công ty thu hút sự chú ý khi ký hợp đồng với Airbility để xuất khẩu 5.000 thiết bị bay vận tải không người lái (UAV) sang Hàn Quốc. Họ cũng sẽ thực hiện ATP (lắp ráp - kiểm thử - đóng gói) 100 triệu chip bán dẫn cho công ty Imagis. Tập đoàn trước đó đã khởi công mở rộng nhà máy chip và đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu chip mỗi năm vào năm 2027.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công". Ông đánh giá cao sự chủ động trong các chương trình đầu tư và phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục tinh thần dấn thân, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tinh thần "đã nói là làm, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được". Ngoài ra, CT Group cũng được đề nghị tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, trong đó có CT, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Về các đề xuất của CT, Thủ tướng cho biết các cơ quan đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan.

Ông chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Trong phần báo cáo, đại diện CT Group cho biết tập đoàn duy trì chiến lược làm chủ các công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghệ cao, gồm: bán dẫn, AI, máy bay không người lái, tiền số xanh, sàn tín chỉ carbon, nhà xếp không phát thải, ôtô điện - tàu điện, máy tính lượng tử, năng lượng mới, gene và tế bào, bản sao số (Digital Twin); và ba ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Công ty cũng cho biết đã triển khai một số nhà máy, trung tâm chăm sóc khách hàng tại Mỹ, thành lập hai trung tâm đào tạo hạt giống về bán dẫn ở NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TP HCM) với hai khóa tốt nghiệp. Họ cũng tham gia vào lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam và nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Lưu Quý