Thủ tướng: Không để mất cơ hội cuối cùng của người bệnh

Thăm, chúc Tết Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không gây phiền hà, không để người bệnh mất cơ hội cuối cùng.

Sáng 16/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện tuyến cuối. Ông bày tỏ xúc động khi ngày cuối năm, nhiều người mong sum họp gia đình nhưng cán bộ, nhân viên y tế vẫn ứng trực, tranh thủ từng giờ vàng cứu chữa bệnh nhân.

Thủ tướng đánh giá công tác ứng trực Tết được tổ chức bài bản, cơ sở vật chất khang trang hơn, trang thiết bị đầy đủ hơn, người bệnh và gia đình phấn khởi hơn; đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đoàn kết, thống nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là tuyến đầu về chuyên môn, tuyến cuối giành giật sự sống, là niềm hy vọng lớn của người bệnh. Ông yêu cầu hai bệnh viện phát huy tinh thần ba không: không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng, không để mất cơ hội cuối cùng, dù là nhỏ nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sáng 16/2. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh số hóa, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ với tinh thần sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức. Bộ Y tế cùng hai bệnh viện cần khai thác hiệu quả cơ sở 2, chú trọng nhân lực, bố trí đi lại, nơi ở cho cán bộ, nhân viên và tiếp tục giữ gìn, phát huy thương hiệu.

Thủ tướng đề nghị khi cần thiết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ các cơ sở khác; đồng thời đồng ý kiến nghị nâng cấp Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Đại học Y dược Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết dịp Tết bệnh viện duy trì báo động đỏ liên khoa với nguyên tắc không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy người bệnh, không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan; đồng thời cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí mỗi ngày trong ba ngày Tết cho bệnh nhân và người nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Nhật Bắc

Thành lập năm 1911, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam. Năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 1,9 triệu lượt khám; điều trị nội trú 263.254 lượt; số ngày điều trị trung bình còn 4,89 ngày; vận hành hội chẩn trực tuyến đến hơn 50 bệnh viện vệ tinh và triển khai mô hình bệnh viện không giấy tờ, giảm 30% thời gian chờ khám.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thành lập năm 1902, là trung tâm ngoại khoa hàng đầu. Năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 83.000 ca phẫu thuật, điều trị nội trú 93.000 lượt; tiếp tục ghi nhận nhiều ca ghép tạng phức tạp từ người cho chết não.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết dịp Tết bệnh viện bổ sung phòng mổ A để kịp thời cấp cứu các ca chấn thương như gãy xương chi, chấn thương cột sống, hàm mặt.

Vũ Tuân