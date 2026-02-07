Thủ tướng: Khắc phục triệt để tình trạng 'nói hay, làm dở'

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói không đi đôi với làm, lấy kết quả cụ thể và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Sáng 7/2, trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay tinh thần xuyên suốt là "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả".

Theo người đứng đầu Chính phủ, lần đầu tiên Đại hội Đảng ban hành Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, cụ thể, có phân công, lộ trình, kiểm tra, giám sát. Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV bằng hệ thống nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình trọng điểm, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện sẽ được xây dựng và vận hành theo thời gian thực. "Khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Chương trình hành động đặt tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, kinh tế số chiếm 30% GDP, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trên 55%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 8,5% mỗi năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%.

Ở trụ cột xã hội, văn kiện hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5, thời gian sống khỏe 68 năm, giảm nghèo đa chiều bền vững; đồng thời đặt mục tiêu xử lý, tái sử dụng nước thải, giảm phát thải khí nhà kính, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42%.

Để đạt mục tiêu đó, Chương trình hành động xác định 12 nhiệm vụ cốt lõi, bao trùm toàn diện các lĩnh vực phát triển đất nước. Trong đó, trọng tâm xuyên suốt là hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững, coi thể chế là "đột phá của đột phá", đi trước mở đường, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Chương trình yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phấn đấu đến năm 2030 môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước hàng đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới. Cổng đầu tư một cửa quốc gia theo mô hình một cửa sẽ sớm được triển khai.

Mô hình tăng trưởng mới được xác lập, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, với các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, đủ sức dẫn dắt và cạnh tranh quốc tế. Nhà nước cũng đặt hàng, giao nhiệm vụ cho khu vực tư nhân tham gia các dự án, công trình, nhiệm vụ quan trọng quốc gia.

Nguồn lực lớn sẽ được huy động để phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, cảng biển cửa ngõ và trung chuyển, cảng hàng không lớn, trung tâm logistics đạt chuẩn quốc tế. Chương trình cũng đặt hướng đầu tư cho điện hạt nhân với công nghệ an toàn, điện gió ngoài khơi, trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới, cùng các mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng và khai thác không gian ngầm.

Trên nền tảng đó, văn hóa và con người Việt Nam được xác định là trụ cột phát triển bền vững. Chương trình đặt nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam hướng tới xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận bình đẳng với giáo dục chất lượng. Chương trình xác định tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh giáo dục tích hợp STEM, STEAM, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo; đồng thời có cơ chế đột phá đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với chuyển đổi xanh, được xác định là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Các nhóm công nghệ chiến lược, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và các ngành công nghệ mới nổi được tập trung phát triển.

Thủ tướng cho hay Chương trình hành động cũng nhấn mạnh nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế và sổ sức khỏe điện tử; hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ và quỹ nhà ở quốc gia. Tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn sẽ được xử lý cơ bản; Việt Nam chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó hiệu quả với hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long và bão lũ, sạt lở đất tại miền Trung và trung du miền núi phía Bắc.

"Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần", lãnh đạo Chính phủ nói.

Chương trình cũng xác định tăng cường quốc phòng, an ninh là trụ cột, nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương triển khai quyết liệt Chương trình hành động với phương châm kỷ luật, kỷ cương, không lãng phí thời gian, không chậm trễ cơ hội, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách được thực hiện bằng kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn, với mục tiêu xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Vũ Tuân