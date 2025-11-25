Thủ tướng kêu gọi cả nước đồng cam cộng khổ, hướng về miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân, nhà hảo tâm cả nước chung sức hỗ trợ miền Trung trong lúc khó khăn khi phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc tối 24/11.

Mở đầu buổi lễ, Thủ tướng và các đại biểu dành một phút mặc niệm nạn nhân mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên. Ông khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và điểm tựa nhân dân sẽ giúp đất nước vượt qua khó khăn, đồng thời xúc động trước những nghĩa cử từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gửi tới đồng bào vùng lũ.

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp và tổ chức ủng hộ 540 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên; ban tổ chức cung cấp mã QR để người dân tiếp tục đóng góp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tối 24/11. Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 24/11, trước hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp hỗ trợ và dành phút mặc niệm nạn nhân thiên tai. Trước phiên thảo luận, Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương; lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chính phủ cũng đóng góp mỗi người một ngày lương trong chiều cùng ngày.

Nhiều bộ ngành, địa phương tổ chức quyên góp, như Bộ Nội vụ ủng hộ một tỷ đồng; Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ trao 200 triệu đồng cho Đăk Lăk. Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ Phú Thọ hỗ trợ Lâm Đồng, Đăk Lăk, Gia Lai và TP Huế mỗi địa phương 5 tỷ đồng; Khánh Hòa và Quảng Trị mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Những ngày qua, Chính phủ liên tục hỗ trợ khẩn cấp cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đăk Lăk; nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh cử đoàn công tác, gửi hàng cứu trợ vào các vùng cô lập. MTTQ Việt Nam phân bổ kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp và người dân trên cả nước đóng góp lương thực, thuốc men, quần áo.

Tập thể, doanh nghiệp trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 540 tỷ đồng, tối 24/11. Ảnh: Nhật Bắc

Ngày 23/11, Thủ tướng quyết định xuất 1.100 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 hỗ trợ bốn tỉnh; trong đó Đăk Lăk nhận 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ đồng. Ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ thêm cho Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai mỗi tỉnh 20 tỷ đồng. Từ đầu đợt mưa lũ, đơn vị này đã phân bổ gần 760 tỷ đồng cho 27 địa phương.

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 91 người chết, nhiều khu vực ngập sâu, hàng trăm hộ phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước hơn 13.000 tỷ đồng, nặng nhất tại Đăk Lăk và Khánh Hòa; hơn 220 nhà sập, gần 1.000 nhà hư hỏng, cùng diện tích lớn hoa màu, vật nuôi và hạ tầng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Vũ Tuân