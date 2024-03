Thủ tướng Israel phê chuẩn chiến dịch tiến quân vào Rafah

Thủ tướng Netanyahu thông qua kế hoạch điều quân vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, đồng thời bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Hamas.

Giới chức Israel hôm nay thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia cuộc họp nội các thời chiến, phê chuẩn kế hoạch của quân đội nhằm tiến quân vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.

"Quân đội đang chuẩn bị cho chiến dịch, cũng như hoạt động sơ tán dân thường", Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay, nhưng không tiết lộ thời điểm phát động kế hoạch.

Người Palestine bên ngoài nhà kho của Liên Hợp Quốc bị Israel không kích hôm 13/3. Ảnh: AFP

Thủ tướng Netanyahu cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn, trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine do Hamas đề xuất, chỉ trích những điều khoản do nhóm vũ trang đưa ra "vẫn còn quá vô lý". Ông cũng thông báo sẽ cử phái đoàn đến Qatar để tiếp tục đàm phán hòa bình "sau khi nội các an ninh thảo luận về quan điểm và vị thế của Israel".

Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, bày tỏ phản đối chiến dịch tiến công Rafah do Israel tiến hành.

Rafah là thành phố ở miền nam Dải Gaza, giáp với Ai Cập và có cửa khẩu sang nước này. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân tại Dải Gaza đã di tản tới đây để tránh giao tranh tại các khu dân cư gần biên giới với Israel. Tel Aviv đang tập trung tấn công Rafah để xóa sổ các tiểu đoàn còn sót lại của Hamas.

Vị trí các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần khẳng định lập trường phản đối Israel mở chiến dịch lớn vào Rafah. Trung Quốc hôm 13/3 kêu gọi Israel dừng chiến dịch ở Rafah sớm nhất có thể, cảnh báo "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng" nếu giao tranh tiếp diễn.

Ai Cập tháng trước cũng đe dọa đình chỉ Hiệp định Trại David nếu quân đội Israel tấn công Rafah. Hiệp định Trại David là hiệp ước hòa bình được Ai Cập và Israel ký tháng 9/1978 với Mỹ làm trung gian, được coi là nền tảng cho ổn định trong khu vực trong gần nửa thế kỷ qua.

Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo Israel về việc mở chiến dịch ở Rafah khi chưa có kế hoạch bảo vệ dân thường.

Vũ Anh (Theo Times of Israel)