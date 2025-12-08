Thủ tướng Israel: 'Giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sắp bắt đầu'

Thủ tướng Israel cho biết giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ bảo trợ sẽ sớm bắt đầu, song thừa nhận sẽ khó khăn hơn.

"Chúng tôi sắp hoàn thành giai đoạn một", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề cập tới lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Friedrich Merz tại Jerusalem ngày 7/12. "Sau khi thi thể của con tin cuối cùng là thượng sĩ Ran Gvili được trao trả, chúng tôi sẽ sớm chuyển sang giai đoạn hai khó khăn hơn".

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, Hamas cam kết trả tự do và bàn giao thi thể của 47 con tin bị bắt hồi tháng 10/2023, trong khi quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng và kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza.

Giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc Hamas giải giáp, Israel tiếp tục rút khỏi Dải Gaza, chính quyền chuyển tiếp được thành lập và lực lượng quốc tế tới đây để ổn định tình hình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ngày 7/12. Ảnh: AFP

"Tiếp đến sẽ là phi cực đoan hóa Dải Gaza, tương tự những gì đã diễn ra ở Đức sau Thế chiến II", ông Netanyahu cho biết. "Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này, trong đó có cách chấm dứt việc Hamas nắm quyền tại Dải Gaza, bởi đây là phần thiết yếu để đảm bảo một tương lai khác cho vùng đất này".

Qatar và Ai Cập, hai nước tham gia làm trung gian đàm phán, ngày 6/12 kêu gọi thực hiện các bước tiếp theo của thỏa thuận, trong đó có việc quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza. Cùng ngày, Hamas khẳng định sẵn sàng nộp vũ khí cho chính quyền Palestine với điều kiện Israel rời Dải Gaza.

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Aljazeera

Thủ tướng Merz kêu gọi thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch, đồng nhấn mạnh ủng hộ của Đức đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine. Theo ông Merz, việc Đức chỉ trích chiến dịch của Israel tại Dải Gaza "có thể và đôi khi thậm chí là cần thiết".

"Mối quan hệ giữa Đức và Israel có thể chịu đựng được điều đó. Việc chỉ trích chính sách của chính phủ Israel không phải là cái cớ cho chủ nghĩa bài Do Thái", ông Merz nói. "Đức phải bảo vệ sự tồn tại và an ninh của Israel".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)