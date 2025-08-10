Thủ tướng Israel bảo vệ kế hoạch chiếm đóng Gaza City

Ông Netanyahu khẳng định kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát Gaza City là "cách tốt nhất để kết thúc xung đột", bất chấp những lời kêu gọi ngừng giao tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay lên tiếng bảo vệ kế hoạch triển khai quân đội chiếm đóng Gaza City, nói rằng chiến dịch mới sẽ được thực hiện theo "thời gian biểu khá ngắn" vì Tel Aviv muốn kết thúc chiến sự. "Đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến, cách tốt nhất để chấm dứt nó nhanh chóng", ông nói.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh nước này không có lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại nhóm vũ trang Hamas. "Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Khoảng 70-75% Gaza đang nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel. Nhưng vẫn còn hai thành trì cần nhắm đến là Gaza City và các trại trung tâm ở Al Mawasi", ông nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10/8. Ảnh: AFP

Bất chấp phản ứng dữ dội từ quốc tế và thông tin về bất đồng với giới chức quân sự Israel, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ vững lập trường. "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng cuộc chiến, dù có hoặc không có hỗ trợ của những nước khác. Mục tiêu không phải chiếm đóng Gaza mà là thiết lập một chính quyền dân sự ở dải đất, không liên kết với Hamas hay chính quyền Palestine", ông nói.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra ngay trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Gaza và kế hoạch mới do Israel công bố.

"Nếu các kế hoạch này được thực hiện, chúng có thể gây ra một thảm họa khác ở Gaza", Miroslav Jenca, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho hay.

Các cường quốc trên thế giới, trong đó có cả một số đồng minh của Israel, đã kêu gọi Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để đảm bảo con tin được trở về và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Sau hơn 22 tháng phát động chiến dịch ở Gaza, Israel đang bị chia rẽ sâu sắc. Một bên là những người yêu cầu chấm dứt xung đột và đạt thỏa thuận thả con tin, phía còn lại là những người muốn tiêu "tiêu diệt tận gốc" Hamas.

Làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài Israel càng gia tăng sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu hôm 8/8 công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch và chiếm đóng Gaza City.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)