Thủ tướng huy động tổng lực phương tiện tiếp cận người dân kêu cứu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tổng lực lực lượng và phương tiện tiếp cận các khu dân cư ngập sâu, không để ai bị cô lập, kêu cứu mà không được cứu giúp.

Đêm 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện yêu cầu Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng huy động mọi lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp và theo mọi hướng tiếp cận ngay các khu dân cư còn bị cô lập, ngập sâu để cứu người. "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân mắc kẹt trong nhà, trên mái nhà kêu cứu nhưng không được hỗ trợ kịp thời", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn cấp cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho vùng ngập lũ; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ nấu ăn và phân phát đến từng hộ. Người dân sẽ được sơ tán đến nơi an toàn; trụ sở công an, quân đội sẵn sàng mở cửa làm nơi tạm trú.

Các cơ quan phải thăm hỏi, động viên và có chính sách hỗ trợ tốt nhất cho gia đình có người chết, mất tích, nhà cửa sập đổ, hư hỏng, bị cuốn trôi. Bộ Quốc phòng, Công an được giao huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và tổ chức hậu cần, vận chuyển hàng thiết yếu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua điểm ngập lụt ở phường Tây Nha Trang, ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương có nhiệm vụ hướng dẫn vận hành hồ chứa theo hướng giảm xả lũ xuống hạ du. Bộ Y tế cung ứng thuốc men, hóa chất vệ sinh môi trường cho các tỉnh.

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi người dân cả nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với tinh thần ai có gì giúp nấy, có công góp công, có của góp của.

Phó thủ tướng Lê Thành Long được giao kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phụ trách Đăk Lăk; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Sáng nay, Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, gồm Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh 200 tỷ đồng, Gia Lai và Đăk Lăk mỗi tỉnh 150 tỷ đồng.

Đêm qua từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với bộ ngành, địa phương trong nước, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là cứu người, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Từ 16/11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa lớn, nhiều nơi trên 1.700 mm. Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ ở Đăk Lăk và sông Dinh Ninh Hòa tại Khánh Hòa đã lên đỉnh, vượt mức lịch sử 0,2 đến 1,1 m.

Tính đến 20h tối qua, cả nước ghi nhận 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà hư hỏng, hơn 51.100 nhà ngập. Nhiều phường xã tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập diện rộng.

Có 13.026 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 2.183 ha cây trồng lâu năm hư hỏng; 30.731 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm bị thiệt hại. Hơn một triệu khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục cho hơn 457.000 khách hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công tác từ ngày 16 đến 24/11, thăm chính thức Kuwait và Algeria, dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và thực hiện hoạt động song phương tại Nam Phi, theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Vũ Tuân